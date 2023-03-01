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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 бер, 2023 09:50
В приложение не заходит, но пришел пуш зачисления с фонда от форварда.
Востаннє редагувалось lloydbanksua
в Сер 01 бер, 2023 10:07, всього редагувалось 1 раз.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 01 бер, 2023 09:52
Goodman написав: arkavs написав:
Входит. Но тупит конкретно
народ ломанулся за чудом , увидить 5% на комуналь.
а в кого 5%? показує 2%
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Raymond
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Додано: Сер 01 бер, 2023 09:58
Raymond написав: Goodman написав: arkavs написав:
Входит. Но тупит конкретно
народ ломанулся за чудом , увидить 5% на комуналь.
а в кого 5%? показує 2%
Кешбек индивидуальный, поэтому может кому-то и повезло.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 01 бер, 2023 10:03
lloydbanksua написав:
Кешбек индивидуальный, поэтому может кому-то и повезло.
у мене тільки на другому разі випало 5% , а потім і заразтільки 2%.
якась кульгава індивідуальність.
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Goodman
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Додано: Сер 01 бер, 2023 10:04
Goodman написав: lloydbanksua написав:
Кешбек индивидуальный, поэтому может кому-то и повезло.
у мене тільки на другому разі випало 5% , а потім і заразтільки 2%.
якась кульгава індивідуальність.
У Пумба логика своеобразная - чем больше пользуешься категорией, тем меньше кешбек) или вообще забирают. Мне осенью 3 месяца не давали кешбек.
Теперь ведутся технические работы))
Update. Заработало.
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lloydbanksua
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