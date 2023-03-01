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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 364365366367>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 09:50

В приложение не заходит, но пришел пуш зачисления с фонда от форварда.
Востаннє редагувалось lloydbanksua в Сер 01 бер, 2023 10:07, всього редагувалось 1 раз.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 09:52

  Goodman написав:
  arkavs написав:Входит. Но тупит конкретно

народ ломанулся за чудом , увидить 5% на комуналь.

а в кого 5%? показує 2%
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 09:58

  Raymond написав:
  Goodman написав:
  arkavs написав:Входит. Но тупит конкретно

народ ломанулся за чудом , увидить 5% на комуналь.

а в кого 5%? показує 2%

Кешбек индивидуальный, поэтому может кому-то и повезло.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:03

Re: ПУМБ

  lloydbanksua написав:Кешбек индивидуальный, поэтому может кому-то и повезло.

у мене тільки на другому разі випало 5% , а потім і заразтільки 2%.
якась кульгава індивідуальність.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:04

  Goodman написав:
  lloydbanksua написав:Кешбек индивидуальный, поэтому может кому-то и повезло.

у мене тільки на другому разі випало 5% , а потім і заразтільки 2%.
якась кульгава індивідуальність.

У Пумба логика своеобразная - чем больше пользуешься категорией, тем меньше кешбек) или вообще забирают. Мне осенью 3 месяца не давали кешбек.

Теперь ведутся технические работы))
Update. Заработало.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:58

  flysoulfly написав:это ПУМБовский номер 0443544393 ? :evil:

неделями звонки с него на мой финномер по несколько раз в день.
Я пару раз не выдержал (т.к.совпало, что звонили почти сразу после оплаты ВсеКартой), принял звонок. Там тишина и сразу сброс.

WTF ?
продолжается... :evil:

в ПУМБе на телефоне работают какие-то зомби
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:52

Правда ли, что для того, чтобы получить по 100 грн за "Пригласи друга", надо чтоб этот друг ОБЯЗАТЕЛЬНО зарегистрировался через Дию, (при этом в Дии обязательно должна быть ID-карта или загранпаспорт)?
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 15:00

  lloydbanksua написав:
  копейка написав:Прошу допомогу клюба.
Є все карта 10/22, яка висить у додатку, але відсутня в Веб (написано
"Немає карток").
Відкрити у додатку дає тільки разом з новим рахунком або додаткову.
Як перевипустити замість карти, що закінчилася, нову самостійно в цьому випадку?

Йти у відділення для перевипуску карту.

Думала акуратно зробити самій.
У відділенні минулого разу випустили додаткову та ще коміс здерли, неадиквати та і листування з керівництвом не допомогло.
Зв'язуватися з ними тільки за потребою тепер є бажання, так що дякую за поради, обійдемо їх стороною.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 15:46

  копейка написав:
  lloydbanksua написав:
  копейка написав:Прошу допомогу клюба.
Є все карта 10/22, яка висить у додатку, але відсутня в Веб (написано
"Немає карток").
Відкрити у додатку дає тільки разом з новим рахунком або додаткову.
Як перевипустити замість карти, що закінчилася, нову самостійно в цьому випадку?

Йти у відділення для перевипуску карту.

Думала акуратно зробити самій.
У відділенні минулого разу випустили додаткову та ще коміс здерли, неадиквати та і листування з керівництвом не допомогло.
Зв'язуватися з ними тільки за потребою тепер є бажання, так що дякую за поради, обійдемо їх стороною.

Комісія на додаткові картки з'явилася у січні місяці (перевипуску основної картки це не стосується).
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 16:07

Re: ПУМБ

Этой ночью я решил открыть ВсеМожу ради акции "Получи 95 грн кэшбэка".
ВсеКарта у меня уже есть, и с ней никогда не было проблем. А вот ВсеМожу Онлайн...
Никому не советую оформление этой карты! Оно того не стоит!
В общем, я полчаса мучался с регистрацией ВсеМожу Онлайн. Ничего не вышло.
ДИЯ подписывает документ и виснет, итого произошло 6 запросов ПУМБа к моей кредитной истории. Половина отклонены, половина приняты. Причём обратно в ПУМБ Онлайн не перекидывает, а просит выбрать БРАУЗЕР - Мозиллу или Хром.
Потом верификация - в камеру посмотри, покрутись, моргни. То освещения мало, то лицо не распознано. И наконец - анкета. А там заполни все поля: ЕДРПОУ твоей работы (я его не знал никогда, зачем это нужно?) и адрес и рабочий телефон.
Другие банки никогда к меня такую инфу не спрашивали, максимум оформлен ли официально и название работы. При этом лимит давали и 10 и 50 тысяч грн.
Так что на этом я прекращаю борьбу.
От кредитки ПУМБа откажусь окончательно, теперь уже навсегда...
Sanyok77
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