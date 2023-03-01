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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 364365366367

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 16:20

Re: ПУМБ

  копейка написав:Є все карта 10/22, яка висить у додатку, але відсутня в Веб (написано
"Немає карток").

А що Веб-версія працює?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 16:33

  Sanyok77 написав:Этой ночью я решил открыть ВсеМожу ради акции "Получи 95 грн кэшбэка".

В общем, я полчаса мучался с регистрацией ВсеМожу Онлайн. Ничего не вышло.
ДИЯ

Потом верификация - в камеру посмотри, покрутись, моргни. То освещения мало, то лицо не распознано...

всё-таки девченки на той стороне хотели дикпик :mrgreen: но не знали как сказать это прямо
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 01 бер, 2023 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 16:34

  stuermer01 написав:
  копейка написав:Є все карта 10/22, яка висить у додатку, але відсутня в Веб (написано
"Немає карток").

А що Веб-версія працює?

Працює якщо ви хоч раз на місяць у неї заходите. Тим хто заходив рідше - пумб усім доступ позаблоковував. І тепер сидить - чекає поки хтось із тих хто заходить постійно забуде і не зайде - щоб і їх заблокувати.
Alien
 
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  #<1 ... 364365366367
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