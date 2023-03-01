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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 бер, 2023 16:20
копейка написав:
Є все карта 10/22, яка висить у додатку, але відсутня в Веб
(написано
"Немає карток").
А що Веб-версія працює?
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Додано: Сер 01 бер, 2023 16:33
Sanyok77 написав:
Этой ночью я решил открыть ВсеМожу ради акции "Получи 95 грн кэшбэка".
В общем, я полчаса мучался с регистрацией ВсеМожу Онлайн. Ничего не вышло.
ДИЯ Потом верификация - в камеру посмотри, покрутись, моргни. То освещения мало, то лицо не распознано...
всё-таки девченки на той стороне хотели дикпик
но не знали как сказать это прямо
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 01 бер, 2023 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 16:34
stuermer01 написав: копейка написав:
Є все карта 10/22, яка висить у додатку, але відсутня в Веб
(написано
"Немає карток").
А що Веб-версія працює?
Працює якщо ви хоч раз на місяць у неї заходите. Тим хто заходив рідше - пумб усім доступ позаблоковував. І тепер сидить - чекає поки хтось із тих хто заходить постійно забуде і не зайде - щоб і їх заблокувати.
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