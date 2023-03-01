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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 бер, 2023 16:20
копейка написав:
Є все карта 10/22, яка висить у додатку, але відсутня в Веб
(написано
"Немає карток").
А що Веб-версія працює?
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Додано: Сер 01 бер, 2023 16:33
Sanyok77 написав:
Этой ночью я решил открыть ВсеМожу ради акции "Получи 95 грн кэшбэка".
В общем, я полчаса мучался с регистрацией ВсеМожу Онлайн. Ничего не вышло.
ДИЯ Потом верификация - в камеру посмотри, покрутись, моргни. То освещения мало, то лицо не распознано...
всё-таки девченки на той стороне хотели дикпик
но не знали как сказать это прямо
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 01 бер, 2023 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 16:34
stuermer01 написав: копейка написав:
Є все карта 10/22, яка висить у додатку, але відсутня в Веб
(написано
"Немає карток").
А що Веб-версія працює?
Працює якщо ви хоч раз на місяць у неї заходите. Тим хто заходив рідше - пумб усім доступ позаблоковував. І тепер сидить - чекає поки хтось із тих хто заходить постійно забуде і не зайде - щоб і їх заблокувати.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 19:56
Sanyok77 написав:
Этой ночью я решил открыть ВсеМожу ради акции "Получи 95 грн кэшбэка".
ВсеКарта у меня уже есть, и с ней никогда не было проблем. А вот ВсеМожу Онлайн...
Никому не советую оформление этой карты! Оно того не стоит!
В общем, я полчаса мучался с регистрацией ВсеМожу Онлайн. Ничего не вышло.
ДИЯ подписывает документ и виснет, итого произошло 6 запросов ПУМБа к моей кредитной истории. Половина отклонены, половина приняты. Причём обратно в ПУМБ Онлайн не перекидывает, а просит выбрать БРАУЗЕР - Мозиллу или Хром.
Потом верификация - в камеру посмотри, покрутись, моргни. То освещения мало, то лицо не распознано. И наконец - анкета. А там заполни все поля: ЕДРПОУ твоей работы (я его не знал никогда, зачем это нужно?) и адрес и рабочий телефон.
Другие банки никогда к меня такую инфу не спрашивали, максимум оформлен ли официально и название работы. При этом лимит давали и 10 и 50 тысяч грн.
Так что на этом я прекращаю борьбу.
От кредитки ПУМБа откажусь окончательно, теперь уже навсегда...
Проделал всё один в один
Плюнул, так так и не добравшись до финиша )
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