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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 364365366367 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 42 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 6 2- Погане. Некомпетентне. 12% 5 3- Задовільне. Хотілося б краще. 24% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 33% 14 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 17% 7 Всього голосів : 42 Додано: Сер 01 бер, 2023 16:20 Re: ПУМБ копейка написав: Є все карта 10/22, яка висить у додатку, але відсутня в Веб (написано

"Немає карток"). Є все карта 10/22, яка висить у додатку,(написано"Немає карток").

А що Веб-версія працює? А що Веб-версія працює? stuermer01

Повідомлень: 436 З нами з: 21.07.09 Подякував: 89 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 бер, 2023 16:33 Sanyok77 написав: Этой ночью я решил открыть ВсеМожу ради акции "Получи 95 грн кэшбэка".



В общем, я полчаса мучался с регистрацией ВсеМожу Онлайн. Ничего не вышло.

ДИЯ



Потом верификация - в камеру посмотри, покрутись, моргни. То освещения мало, то лицо не распознано...



Этой ночью я решил открыть ВсеМожу ради акции "Получи 95 грн кэшбэка".В общем, я полчаса мучался с регистрацией ВсеМожу Онлайн. Ничего не вышло.ДИЯ всё-таки девченки на той стороне хотели дикпик но не знали как сказать это прямо всё-таки девченки на той стороне хотели дикпикно не знали как сказать это прямо Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 01 бер, 2023 16:34, всього редагувалось 1 раз. flysoulfly Повідомлень: 1500 З нами з: 13.01.09 Подякував: 623 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 бер, 2023 16:34 stuermer01 написав: копейка написав: Є все карта 10/22, яка висить у додатку, але відсутня в Веб (написано

"Немає карток"). Є все карта 10/22, яка висить у додатку,(написано"Немає карток").

А що Веб-версія працює? А що Веб-версія працює?

Працює якщо ви хоч раз на місяць у неї заходите. Тим хто заходив рідше - пумб усім доступ позаблоковував. І тепер сидить - чекає поки хтось із тих хто заходить постійно забуде і не зайде - щоб і їх заблокувати. Працює якщо ви хоч раз на місяць у неї заходите. Тим хто заходив рідше - пумб усім доступ позаблоковував. І тепер сидить - чекає поки хтось із тих хто заходить постійно забуде і не зайде - щоб і їх заблокувати. Alien Повідомлень: 1465 З нами з: 12.01.20 Подякував: 47 раз. Подякували: 378 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 бер, 2023 19:56 Sanyok77 написав: Этой ночью я решил открыть ВсеМожу ради акции "Получи 95 грн кэшбэка".

ВсеКарта у меня уже есть, и с ней никогда не было проблем. А вот ВсеМожу Онлайн...

Никому не советую оформление этой карты! Оно того не стоит!

В общем, я полчаса мучался с регистрацией ВсеМожу Онлайн. Ничего не вышло.

ДИЯ подписывает документ и виснет, итого произошло 6 запросов ПУМБа к моей кредитной истории. Половина отклонены, половина приняты. Причём обратно в ПУМБ Онлайн не перекидывает, а просит выбрать БРАУЗЕР - Мозиллу или Хром.

Потом верификация - в камеру посмотри, покрутись, моргни. То освещения мало, то лицо не распознано. И наконец - анкета. А там заполни все поля: ЕДРПОУ твоей работы (я его не знал никогда, зачем это нужно?) и адрес и рабочий телефон.

Другие банки никогда к меня такую инфу не спрашивали, максимум оформлен ли официально и название работы. При этом лимит давали и 10 и 50 тысяч грн.

Так что на этом я прекращаю борьбу.

От кредитки ПУМБа откажусь окончательно, теперь уже навсегда... Этой ночью я решил открыть ВсеМожу ради акции "Получи 95 грн кэшбэка".ВсеКарта у меня уже есть, и с ней никогда не было проблем. А вот ВсеМожу Онлайн...Никому не советую оформление этой карты! Оно того не стоит!В общем, я полчаса мучался с регистрацией ВсеМожу Онлайн. Ничего не вышло.ДИЯ подписывает документ и виснет, итого произошло 6 запросов ПУМБа к моей кредитной истории. Половина отклонены, половина приняты. Причём обратно в ПУМБ Онлайн не перекидывает, а просит выбрать БРАУЗЕР - Мозиллу или Хром.Потом верификация - в камеру посмотри, покрутись, моргни. То освещения мало, то лицо не распознано. И наконец - анкета. А там заполни все поля: ЕДРПОУ твоей работы (я его не знал никогда, зачем это нужно?) и адрес и рабочий телефон.Другие банки никогда к меня такую инфу не спрашивали, максимум оформлен ли официально и название работы. При этом лимит давали и 10 и 50 тысяч грн.Так что на этом я прекращаю борьбу.От кредитки ПУМБа откажусь окончательно, теперь уже навсегда...





Проделал всё один в один

Плюнул, так так и не добравшись до финиша ) Проделал всё один в одинПлюнул, так так и не добравшись до финиша ) emeta

Повідомлень: 2288 З нами з: 19.03.09 Подякував: 103 раз. Подякували: 188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 бер, 2023 20:47 emeta написав: Sanyok77 написав: Этой ночью я решил открыть ВсеМожу ради акции "Получи 95 грн кэшбэка".

ВсеКарта у меня уже есть, и с ней никогда не было проблем. А вот ВсеМожу Онлайн...

Никому не советую оформление этой карты! Оно того не стоит!

В общем, я полчаса мучался с регистрацией ВсеМожу Онлайн. Ничего не вышло.

ДИЯ подписывает документ и виснет, итого произошло 6 запросов ПУМБа к моей кредитной истории. Половина отклонены, половина приняты. Причём обратно в ПУМБ Онлайн не перекидывает, а просит выбрать БРАУЗЕР - Мозиллу или Хром.

Потом верификация - в камеру посмотри, покрутись, моргни. То освещения мало, то лицо не распознано. И наконец - анкета. А там заполни все поля: ЕДРПОУ твоей работы (я его не знал никогда, зачем это нужно?) и адрес и рабочий телефон.

Другие банки никогда к меня такую инфу не спрашивали, максимум оформлен ли официально и название работы. При этом лимит давали и 10 и 50 тысяч грн.

Так что на этом я прекращаю борьбу.

От кредитки ПУМБа откажусь окончательно, теперь уже навсегда... Этой ночью я решил открыть ВсеМожу ради акции "Получи 95 грн кэшбэка".ВсеКарта у меня уже есть, и с ней никогда не было проблем. А вот ВсеМожу Онлайн...Никому не советую оформление этой карты! Оно того не стоит!В общем, я полчаса мучался с регистрацией ВсеМожу Онлайн. Ничего не вышло.ДИЯ подписывает документ и виснет, итого произошло 6 запросов ПУМБа к моей кредитной истории. Половина отклонены, половина приняты. Причём обратно в ПУМБ Онлайн не перекидывает, а просит выбрать БРАУЗЕР - Мозиллу или Хром.Потом верификация - в камеру посмотри, покрутись, моргни. То освещения мало, то лицо не распознано. И наконец - анкета. А там заполни все поля: ЕДРПОУ твоей работы (я его не знал никогда, зачем это нужно?) и адрес и рабочий телефон.Другие банки никогда к меня такую инфу не спрашивали, максимум оформлен ли официально и название работы. При этом лимит давали и 10 и 50 тысяч грн.Так что на этом я прекращаю борьбу.От кредитки ПУМБа откажусь окончательно, теперь уже навсегда...



Проделал всё один в один

Плюнул, так так и не добравшись до финиша ) Проделал всё один в одинПлюнул, так так и не добравшись до финиша )

а если ВсеМожу в отделении открывать, а не через Дію - маячит такая же история успеха? а если ВсеМожу в отделении открывать, а не через Дію - маячит такая же история успеха? flysoulfly Повідомлень: 1500 З нами з: 13.01.09 Подякував: 623 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 бер, 2023 21:39 Re: ПУМБ Так и в отделении спросят рабочий ЕДРПОУ и телефон.

Это у ПУМБа логика такая.

Почему они не сделают,как другие банки - хрен его знает. Sanyok77

Повідомлень: 510 З нами з: 31.08.13 Подякував: 16 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 364365366367 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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