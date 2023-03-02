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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 364365366367

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 16:20

Re: ПУМБ

  копейка написав:Є все карта 10/22, яка висить у додатку, але відсутня в Веб (написано
"Немає карток").

А що Веб-версія працює?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 16:33

  Sanyok77 написав:Этой ночью я решил открыть ВсеМожу ради акции "Получи 95 грн кэшбэка".

В общем, я полчаса мучался с регистрацией ВсеМожу Онлайн. Ничего не вышло.
ДИЯ

Потом верификация - в камеру посмотри, покрутись, моргни. То освещения мало, то лицо не распознано...

всё-таки девченки на той стороне хотели дикпик :mrgreen: но не знали как сказать это прямо
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 01 бер, 2023 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 16:34

  stuermer01 написав:
  копейка написав:Є все карта 10/22, яка висить у додатку, але відсутня в Веб (написано
"Немає карток").

А що Веб-версія працює?

Працює якщо ви хоч раз на місяць у неї заходите. Тим хто заходив рідше - пумб усім доступ позаблоковував. І тепер сидить - чекає поки хтось із тих хто заходить постійно забуде і не зайде - щоб і їх заблокувати.
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:56

  Sanyok77 написав:Этой ночью я решил открыть ВсеМожу ради акции "Получи 95 грн кэшбэка".
ВсеКарта у меня уже есть, и с ней никогда не было проблем. А вот ВсеМожу Онлайн...
Никому не советую оформление этой карты! Оно того не стоит!
В общем, я полчаса мучался с регистрацией ВсеМожу Онлайн. Ничего не вышло.
ДИЯ подписывает документ и виснет, итого произошло 6 запросов ПУМБа к моей кредитной истории. Половина отклонены, половина приняты. Причём обратно в ПУМБ Онлайн не перекидывает, а просит выбрать БРАУЗЕР - Мозиллу или Хром.
Потом верификация - в камеру посмотри, покрутись, моргни. То освещения мало, то лицо не распознано. И наконец - анкета. А там заполни все поля: ЕДРПОУ твоей работы (я его не знал никогда, зачем это нужно?) и адрес и рабочий телефон.
Другие банки никогда к меня такую инфу не спрашивали, максимум оформлен ли официально и название работы. При этом лимит давали и 10 и 50 тысяч грн.
Так что на этом я прекращаю борьбу.
От кредитки ПУМБа откажусь окончательно, теперь уже навсегда...


:D
Проделал всё один в один
Плюнул, так и не добравшись до финиша )
Востаннє редагувалось emeta в Чет 02 бер, 2023 00:44, всього редагувалось 1 раз.
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 20:47

  emeta написав:
  Sanyok77 написав:Этой ночью я решил открыть ВсеМожу ради акции "Получи 95 грн кэшбэка".
ВсеКарта у меня уже есть, и с ней никогда не было проблем. А вот ВсеМожу Онлайн...
Никому не советую оформление этой карты! Оно того не стоит!
В общем, я полчаса мучался с регистрацией ВсеМожу Онлайн. Ничего не вышло.
ДИЯ подписывает документ и виснет, итого произошло 6 запросов ПУМБа к моей кредитной истории. Половина отклонены, половина приняты. Причём обратно в ПУМБ Онлайн не перекидывает, а просит выбрать БРАУЗЕР - Мозиллу или Хром.
Потом верификация - в камеру посмотри, покрутись, моргни. То освещения мало, то лицо не распознано. И наконец - анкета. А там заполни все поля: ЕДРПОУ твоей работы (я его не знал никогда, зачем это нужно?) и адрес и рабочий телефон.
Другие банки никогда к меня такую инфу не спрашивали, максимум оформлен ли официально и название работы. При этом лимит давали и 10 и 50 тысяч грн.
Так что на этом я прекращаю борьбу.
От кредитки ПУМБа откажусь окончательно, теперь уже навсегда...

:D
Проделал всё один в один
Плюнул, так так и не добравшись до финиша )

а если ВсеМожу в отделении открывать, а не через Дію - маячит такая же история успеха?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 21:39

Re: ПУМБ

Так и в отделении спросят рабочий ЕДРПОУ и телефон.
Это у ПУМБа логика такая.
Почему они не сделают,как другие банки - хрен его знает.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 08:34

Что-то не пойму, что за развод: горячая линия втирает, что вознаграждение за приглашенного друга будет только в том случае, если друг зарегистрируется через Дию, а в частых вопросах в их же банковском приложении указано, что для получения вознаграждения регистрироваться через Дию не обязательно. Что за дела?
Не говоря уже о том, что по моей ссылке точно два раза было скачано приложение, но в приложении пишут, что только один. Что это за развод?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 08:46

  Sanyok77 написав:Так и в отделении спросят рабочий ЕДРПОУ и телефон.
Это у ПУМБа логика такая.
а у неработающего пенсионера что спросят? или пенсам ВсеМожу в принципе не дают?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 08:50

Re: ПУМБ

  flysoulfly написав:а у неработающего пенсионера что спросят? или пенсам ВсеМожу в принципе не дают?

дадут, но там будут слезки.
Goodman
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