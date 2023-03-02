Sanyok77 написав:

Этой ночью я решил открыть ВсеМожу ради акции "Получи 95 грн кэшбэка".ВсеКарта у меня уже есть, и с ней никогда не было проблем. А вот ВсеМожу Онлайн...Никому не советую оформление этой карты! Оно того не стоит!В общем, я полчаса мучался с регистрацией ВсеМожу Онлайн. Ничего не вышло.ДИЯ подписывает документ и виснет, итого произошло 6 запросов ПУМБа к моей кредитной истории. Половина отклонены, половина приняты. Причём обратно в ПУМБ Онлайн не перекидывает, а просит выбрать БРАУЗЕР - Мозиллу или Хром.Потом верификация - в камеру посмотри, покрутись, моргни. То освещения мало, то лицо не распознано. И наконец - анкета. А там заполни все поля: ЕДРПОУ твоей работы (я его не знал никогда, зачем это нужно?) и адрес и рабочий телефон.Другие банки никогда к меня такую инфу не спрашивали, максимум оформлен ли официально и название работы. При этом лимит давали и 10 и 50 тысяч грн.Так что на этом я прекращаю борьбу.От кредитки ПУМБа откажусь окончательно, теперь уже навсегда...