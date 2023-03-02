flysoulfly а че можно бедному пенсу предьявить?
только пенс посвідчення.
Покойная Січ наливала пенсам 0,5%.
БІСовий банк теж наливає.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 08:56
flysoulfly а че можно бедному пенсу предьявить?
только пенс посвідчення.
Покойная Січ наливала пенсам 0,5%.
БІСовий банк теж наливає.
Додано: Чет 02 бер, 2023 10:00
Re: ПУМБ
Вітаю. Підкажить, хто знає, чи буде кешбек за оплату інтернета? Звісно оплата з додатку, вибрана категорія комунальні послуги.
Додано: Чет 02 бер, 2023 10:10
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