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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 бер, 2023 08:56
flysoulfly а че можно бедному пенсу предьявить?
только пенс посвідчення.
Покойная Січ наливала пенсам 0,5%.
БІСовий банк теж наливає.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 10:00
Вітаю. Підкажить, хто знає, чи буде кешбек за оплату інтернета? Звісно оплата з додатку, вибрана категорія комунальні послуги.
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valya
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Додано: Чет 02 бер, 2023 10:02
Була.
Закиньте 1грн і подивіться
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idealstorm
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Додано: Чет 02 бер, 2023 10:10
valya написав:
Вітаю. Підкажить, хто знає, чи буде кешбек за оплату інтернета? Звісно оплата з додатку, вибрана категорія комунальні послуги.
За интернет ДатаГрупп кешбек есть.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 10:54
idealstorm написав:
Була.
Закиньте 1грн і подивіться
Сумнівно чи Ви знаєте, бо мали би знали що мін. сума оплати 2грн.
Хоча за "Була" подяка
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valya
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Додано: Чет 02 бер, 2023 13:59
valya написав:
Вітаю. Підкажить, хто знає, чи буде кешбек за оплату інтернета? Звісно оплата з додатку, вибрана категорія комунальні послуги.
в мене є кешбек , проходить як комуналка
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lamal
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Додано: Чет 02 бер, 2023 14:27
valya
Не займаюся бомжуванням, щоби знати скільки там мін.поріг.
А ви здається, хлопаче, знаєтеся на тому.
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idealstorm
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