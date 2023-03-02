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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 365366367368

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ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 08:56

flysoulfly а че можно бедному пенсу предьявить?
только пенс посвідчення.
Покойная Січ наливала пенсам 0,5%.
БІСовий банк теж наливає.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:00

Re: ПУМБ

Вітаю. Підкажить, хто знає, чи буде кешбек за оплату інтернета? Звісно оплата з додатку, вибрана категорія комунальні послуги.
valya
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:02

Була.
Закиньте 1грн і подивіться
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:10

  valya написав:Вітаю. Підкажить, хто знає, чи буде кешбек за оплату інтернета? Звісно оплата з додатку, вибрана категорія комунальні послуги.

За интернет ДатаГрупп кешбек есть.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:54

  idealstorm написав:Була.
Закиньте 1грн і подивіться

Сумнівно чи Ви знаєте, бо мали би знали що мін. сума оплати 2грн.
Хоча за "Була" подяка
valya
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 13:59

  valya написав:Вітаю. Підкажить, хто знає, чи буде кешбек за оплату інтернета? Звісно оплата з додатку, вибрана категорія комунальні послуги.
в мене є кешбек , проходить як комуналка
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 14:27

valya
Не займаюся бомжуванням, щоби знати скільки там мін.поріг.
А ви здається, хлопаче, знаєтеся на тому.
idealstorm
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