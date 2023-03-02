flysoulfly а че можно бедному пенсу предьявить?
только пенс посвідчення.
Покойная Січ наливала пенсам 0,5%.
БІСовий банк теж наливає.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 08:56
flysoulfly а че можно бедному пенсу предьявить?
только пенс посвідчення.
Покойная Січ наливала пенсам 0,5%.
БІСовий банк теж наливає.
Додано: Чет 02 бер, 2023 10:00
Re: ПУМБ
Вітаю. Підкажить, хто знає, чи буде кешбек за оплату інтернета? Звісно оплата з додатку, вибрана категорія комунальні послуги.
Додано: Чет 02 бер, 2023 10:10
Додано: Чет 02 бер, 2023 10:54
Додано: Чет 02 бер, 2023 13:59
Додано: Чет 02 бер, 2023 14:27
valya
Не займаюся бомжуванням, щоби знати скільки там мін.поріг.
А ви здається, хлопаче, знаєтеся на тому.
Додано: Чет 02 бер, 2023 15:12
idealstorm
Ключове в питанні було - хто знає. Хто не знає - порядні проходять
Додано: Чет 02 бер, 2023 16:12
Re: ПУМБ
Привет, может кто подскажет. Сегодня погасил карту в 0 по IBAN, в приложении показывало что все погашено. Потом через 2 часа сделал покупку с карты и стало отображать сумму для льготника, как будто не было пополнения сегодня. Это значит что оно не засчитало погашение и нужно будет опять погашать?
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