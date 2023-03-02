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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 366367368369

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 16:44

Amethyst да((( было выбрано под ноль, погасил и опять все потратил
dp120586dsv
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Повідомлень: 4
З нами з: 19.04.21
Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 17:49

  dp120586dsv написав:Amethyst да((( было выбрано под ноль, погасил и опять все потратил
Ну норм, продолжайте в том же духе :)
Анализ задолженности делайте после закрытия опердня
Amethyst
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Повідомлень: 3709
З нами з: 05.05.21
Подякував: 246 раз.
Подякували: 683 раз.
 
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  #<1 ... 366367368369
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