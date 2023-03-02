RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 366367368369

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 16:44

Amethyst да((( было выбрано под ноль, погасил и опять все потратил
dp120586dsv
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 19.04.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 17:49

  dp120586dsv написав:Amethyst да((( было выбрано под ноль, погасил и опять все потратил
Ну норм, продолжайте в том же духе :)
Анализ задолженности делайте после закрытия опердня
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3711
З нами з: 05.05.21
Подякував: 248 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 18:24

  Amethyst написав:От опердн закончится, тогда и посмотрите -- ближе к 19:00

Кредитка близько опівночі перераховується, тому вже краще зранку дивитися.
klug
 
Повідомлень: 7969
З нами з: 18.08.14
Подякував: 335 раз.
Подякували: 1112 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 20:19

скільки можна переказувати грн безкоштовно по номеру Р2Р в Пумб онлайн з ВСЕ КАРТА на інший банк?
Raymond
 
Повідомлень: 1143
З нами з: 16.12.08
Подякував: 206 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 20:28

  Raymond написав:скільки можна переказувати грн безкоштовно по номеру Р2Р в Пумб онлайн з ВСЕ КАРТА на інший банк?

Скільки зможете, відповідно до лімітів, або поки не цапане моніторинг. Ліміти: https://apim.pumb.ua/api/assets/pumb/73 ... 860a952115
Востаннє редагувалось klug в Чет 02 бер, 2023 20:29, всього редагувалось 1 раз.
klug
 
Повідомлень: 7969
З нами з: 18.08.14
Подякував: 335 раз.
Подякували: 1112 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 20:29

  Raymond написав:скільки можна переказувати грн безкоштовно по номеру Р2Р в Пумб онлайн з ВСЕ КАРТА на інший банк?


20К в день
если нужно больше - нужно звонить на ГЛ
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5440
З нами з: 21.04.11
Подякував: 820 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 21:00

  lloydbanksua написав:
  копейка написав:Думала акуратно зробити самій.
У відділенні минулого разу випустили додаткову та ще коміс здерли, неадиквати та і листування з керівництвом не допомогло.
Зв'язуватися з ними тільки за потребою тепер є бажання, так що дякую за поради, обійдемо їх стороною.

Комісія на додаткові картки з'явилася у січні місяці (перевипуску основної картки це не стосується).

У цьому й корінь зла, що замість перевипуску минулого разу, але в іншому пакеті мені випустили допку (з післяоплатою), хоч я і принесла свою картку і явно хотіла заміну картки за терміном.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 579
З нами з: 31.07.19
Подякував: 381 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 21:00

  stuermer01 написав:
  копейка написав:Є все карта 10/22, яка висить у додатку, але відсутня в Веб (написано
"Немає карток").

А що Веб-версія працює?

Поки що так.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 579
З нами з: 31.07.19
Подякував: 381 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 21:36

"я і принесла свою картку і явно хотіла заміну картки за терміном"

Так Ви ж тарифи знаєте? Чого ж не наполягли? Я от свої за терміном перевипускаю, і ніхто про платність і не казав ні разу.
alibob
 
Повідомлень: 407
З нами з: 31.01.18
Подякував: 162 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 366367368369
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mihasik і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6610)
02.03.2023 22:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.