ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 бер, 2023 16:44
Amethyst да((( было выбрано под ноль, погасил и опять все потратил
dp120586dsv
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Додано: Чет 02 бер, 2023 17:49
dp120586dsv написав: Amethyst
да((( было выбрано под ноль, погасил и опять все потратил
Ну норм, продолжайте в том же духе
Анализ задолженности делайте после закрытия опердня
Amethyst
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Додано: Чет 02 бер, 2023 18:24
Amethyst написав:
От опердн закончится, тогда и посмотрите -- ближе к 19:00
Кредитка близько опівночі перераховується, тому вже краще зранку дивитися.
klug
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Додано: Чет 02 бер, 2023 20:19
скільки можна переказувати грн безкоштовно по номеру Р2Р в Пумб онлайн з ВСЕ КАРТА на інший банк?
Raymond
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Додано: Чет 02 бер, 2023 20:28
Raymond написав:
скільки можна переказувати грн безкоштовно по номеру Р2Р в Пумб онлайн з ВСЕ КАРТА на інший банк?
Скільки зможете, відповідно до лімітів, або поки не цапане моніторинг. Ліміти:
https://apim.pumb.ua/api/assets/pumb/73 ... 860a952115
Востаннє редагувалось
klug
в Чет 02 бер, 2023 20:29, всього редагувалось 1 раз.
klug
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Додано: Чет 02 бер, 2023 20:29
Raymond написав:
скільки можна переказувати грн безкоштовно по номеру Р2Р в Пумб онлайн з ВСЕ КАРТА на інший банк?
20К в день
если нужно больше - нужно звонить на ГЛ
uaprofi
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Додано: Чет 02 бер, 2023 21:00
lloydbanksua написав: копейка написав:
Думала акуратно зробити самій.
У відділенні минулого разу випустили додаткову та ще коміс здерли, неадиквати та і листування з керівництвом не допомогло.
Зв'язуватися з ними тільки за потребою тепер є бажання, так що дякую за поради, обійдемо їх стороною.
Комісія на додаткові картки з'явилася у січні місяці (перевипуску основної картки це не стосується).
У цьому й корінь зла, що замість перевипуску минулого разу, але в іншому пакеті мені випустили допку (з післяоплатою), хоч я і принесла свою картку і явно хотіла заміну картки за терміном.
копейка
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Додано: Чет 02 бер, 2023 21:00
stuermer01 написав: копейка написав:
Є все карта 10/22, яка висить у додатку,
але відсутня в Веб
(написано
"Немає карток").
А що Веб-версія працює?
Поки що так.
копейка
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Додано: Чет 02 бер, 2023 21:36
"я і принесла свою картку і явно хотіла заміну картки за терміном"
Так Ви ж тарифи знаєте? Чого ж не наполягли? Я от свої за терміном перевипускаю, і ніхто про платність і не казав ні разу.
alibob
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