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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 бер, 2023 09:50
Raymond Вчора переказав більше 26 тис 2ма платежами без дзвінка на ГЛ
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Arom
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:28
Arom написав:Raymond
Вчора переказав більше 26 тис 2ма платежами без дзвінка на ГЛ
До 29999,99 и не нужно звонить
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