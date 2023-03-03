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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 367368369370

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 09:50

Raymond Вчора переказав більше 26 тис 2ма платежами без дзвінка на ГЛ
Arom
 
Повідомлень: 18
З нами з: 19.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:28

  Arom написав:Raymond Вчора переказав більше 26 тис 2ма платежами без дзвінка на ГЛ

До 29999,99 и не нужно звонить
lara_08
 
Повідомлень: 627
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 98 раз.
 
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  #<1 ... 367368369370
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