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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 бер, 2023 09:50
Raymond Вчора переказав більше 26 тис 2ма платежами без дзвінка на ГЛ
Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:28
Додано: Суб 04 бер, 2023 16:35
Re: ПУМБ
моей "сестре" в германии пумб отказывает в получении 2т.гр. на их карту из лопнувшего форвардбанка и шо делать?
Додано: Суб 04 бер, 2023 16:48
Додано: Суб 04 бер, 2023 16:52
lloydbanksua
это сразу советовал, у неё там карты только этих 2х банок - будет пробовать...
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