|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 бер, 2023 09:50
Raymond Вчора переказав більше 26 тис 2ма платежами без дзвінка на ГЛ
-
Arom
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 19.11.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:28
Arom написав:Raymond
Вчора переказав більше 26 тис 2ма платежами без дзвінка на ГЛ
До 29999,99 и не нужно звонить
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 627
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 бер, 2023 16:35
моей "сестре" в германии пумб отказывает в получении 2т.гр. на их карту из лопнувшего форвардбанка и шо делать?
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7069
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6100 раз.
- Подякували: 946 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 04 бер, 2023 16:48
чик написав:
моей "сестре" в германии пумб отказывает в получении 2т.гр. на их карту из лопнувшего форвардбанка и шо делать?
Попробовать получить через приват.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1415
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 бер, 2023 16:52
lloydbanksua
это сразу советовал, у неё там карты только этих 2х банок - будет пробовать...
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7069
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6100 раз.
- Подякували: 946 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 04 бер, 2023 18:00
чик написав:
моей "сестре" в германии пумб отказывает в получении 2т.гр. на их карту из лопнувшего форвардбанка и шо делать?
почему отказывают?
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 1150
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 бер, 2023 18:18
Raymond
с её слов приложение выдаёт отказ.
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7069
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6100 раз.
- Подякували: 946 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 04 бер, 2023 18:30
У неё нет дебетки ВсеКарта или она просрочена или актуализация данных была более 5 лет?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3717
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 248 раз.
- Подякували: 683 раз.
-
- Профіль
-
1
9
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|