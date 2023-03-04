RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 368369370371>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 09:50

Raymond Вчора переказав більше 26 тис 2ма платежами без дзвінка на ГЛ
Arom
 
Повідомлень: 18
З нами з: 19.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:28

  Arom написав:Raymond Вчора переказав більше 26 тис 2ма платежами без дзвінка на ГЛ

До 29999,99 и не нужно звонить
lara_08
 
Повідомлень: 627
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 16:35

Re: ПУМБ

моей "сестре" в германии пумб отказывает в получении 2т.гр. на их карту из лопнувшего форвардбанка и шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7071
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6101 раз.
Подякували: 946 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 16:48

  чик написав:моей "сестре" в германии пумб отказывает в получении 2т.гр. на их карту из лопнувшего форвардбанка и шо делать?

Попробовать получить через приват.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1415
З нами з: 22.04.20
Подякував: 67 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 16:52

lloydbanksua
это сразу советовал, у неё там карты только этих 2х банок - будет пробовать...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7071
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6101 раз.
Подякували: 946 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 18:00

  чик написав:моей "сестре" в германии пумб отказывает в получении 2т.гр. на их карту из лопнувшего форвардбанка и шо делать?

почему отказывают?
Raymond
 
Повідомлень: 1151
З нами з: 16.12.08
Подякував: 206 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 18:18

Raymond
с её слов приложение выдаёт отказ.
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7071
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6101 раз.
Подякували: 946 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 18:30

Re: ПУМБ

У неё нет дебетки ВсеКарта или она просрочена или актуализация данных была более 5 лет?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3717
З нами з: 05.05.21
Подякував: 248 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 19:21

  чик написав:Raymond
с её слов приложение выдаёт отказ.

Каже плити за кораблем, пише про помилку чи пише, що немає у списках? Це все різні відмови з різними варіантами подальших дій.
klug
 
Повідомлень: 7976
З нами з: 18.08.14
Подякував: 336 раз.
Подякували: 1114 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 19:29

Amethyst
у неё вроде кредитка все можу или и все карта тоже есть - тормозит она, попрошу скрины-фото шо там у неё есть и происходит...
пумбовские по моей рефке получала, вроде пользовалась и ещё есть карта для выплат привата.
Востаннє редагувалось чик в Суб 04 бер, 2023 20:00, всього редагувалось 1 раз.
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7071
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6101 раз.
Подякували: 946 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 368369370371>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: emeta і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3848)
04.03.2023 20:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.