може був якийсь збій в системі, хай спробує знову.
того року мої знайомі теж були закордоном , але без проблем отримали виплату онлайн за січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 бер, 2023 19:30
Додано: Суб 04 бер, 2023 19:36
Raymond
тоже думал, что траблов быть не должно. моге не врубается, я ж не вижу шо она делает. вышлет фотки-скрины буду смотреть, деньги то мои
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