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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 368369370371

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 19:30

  чик написав:Raymond
с её слов приложение выдаёт отказ.

може був якийсь збій в системі, хай спробує знову.
того року мої знайомі теж були закордоном , але без проблем отримали виплату онлайн за січ
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 19:36

Raymond
тоже думал, что траблов быть не должно. моге не врубается, я ж не вижу шо она делает. вышлет фотки-скрины буду смотреть, деньги то мои :)
чик
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  #<1 ... 368369370371
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