може був якийсь збій в системі, хай спробує знову.
того року мої знайомі теж були закордоном , але без проблем отримали виплату онлайн за січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 бер, 2023 19:30
Додано: Суб 04 бер, 2023 19:36
Raymond
тоже думал, что траблов быть не должно. моге не врубается, я ж не вижу шо она делает. вышлет фотки-скрины буду смотреть, деньги то мои
в приложуху пускает и фсё фурычит, но после попытки зайти на получение от фгв, каждый раз отлуп. кто нить получал заграницей сча? многие жалуются на работу там гривневых переводов между картами укрбанок.
Додано: Пон 06 бер, 2023 00:47
А може це тому, що зараз виплачують "гарантоване відшкодування вкладникам банку за договорами, строк дії яких закінчився до 07 лютого 2023 року, та за договорами банківського рахунку"?
Коли її депо закінчиться? Якщо після 7 лютого, то виплати будуть пізніше.
Додано: Пон 06 бер, 2023 03:46
чик дебетку , якщо нема - може оформити в додатку.....Думаю що на кредитку банк може відмовляти зарахування таких виплат
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