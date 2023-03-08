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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 368369370371

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 19:30

  чик написав:Raymond
с её слов приложение выдаёт отказ.

може був якийсь збій в системі, хай спробує знову.
того року мої знайомі теж були закордоном , але без проблем отримали виплату онлайн за січ
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 19:36

Raymond
тоже думал, что траблов быть не должно. моге не врубается, я ж не вижу шо она делает. вышлет фотки-скрины буду смотреть, деньги то мои :)
в приложуху пускает и фсё фурычит, но после попытки зайти на получение от фгв, каждый раз отлуп. кто нить получал заграницей сча? многие жалуются на работу там гривневых переводов между картами укрбанок.
чик
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 00:47

  чик написав:моей "сестре" в германии пумб отказывает в получении 2т.гр. на их карту из лопнувшего форвардбанка и шо делать?

А може це тому, що зараз виплачують "гарантоване відшкодування вкладникам банку за договорами, строк дії яких закінчився до 07 лютого 2023 року, та за договорами банківського рахунку"?
Коли її депо закінчиться? Якщо після 7 лютого, то виплати будуть пізніше.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 03:46

чик дебетку , якщо нема - може оформити в додатку.....Думаю що на кредитку банк може відмовляти зарахування таких виплат
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 08:22

Re: ПУМБ

хто знайомий з такою ситуацією: перевстановив додаток. ввожу номер, код з смс, пароль. далі пише: "помилка, спробуйте пізніше". вже тиждень пробую без результату.
PS не впевнений, чи правильний пароль ввожу, раніше заходив до програми по відбитку
Son of Sun
 
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