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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 369370371372

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 15:55

  Amethyst написав:Спокійний треба 12%, а Сталевий 3 міс ну хоча б 17%
Думаю, зараз таки на 3 міс з'являться і 18..20% бо каруселя -- всьоо :(
:shock: но выходить из доллара сейчас для такого жиденького%гривнедепо - это ж западня сейчас ,
несравнимая с мелким попадаловом по каким-то Якоробкам.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 16:35

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:Спокійний треба 12%, а Сталевий 3 міс ну хоча б 17%
Думаю, зараз таки на 3 міс з'являться і 18..20% бо каруселя -- всьоо :(
:shock: но выходить из доллара сейчас для такого жиденького%гривнедепо - это ж западня сейчас ,
несравнимая с мелким попадаловом по каким-то Якоробкам.

Нее, долар должен быть возвращен під грушу.
Нема дурних екскріменти тута ставити під 13% річних, ще й з кролячим податком :mrgreen:
Amethyst
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  #<1 ... 369370371372
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