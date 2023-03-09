но выходить из доллара сейчас для такого жиденького%гривнедепо - это ж западня сейчас ,
несравнимая с мелким попадаловом по каким-то Якоробкам.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 бер, 2023 15:55
Додано: Чет 09 бер, 2023 16:35
Нее, долар должен быть возвращен під грушу.
Нема дурних екскріменти тута ставити під 13% річних, ще й з кролячим податком
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