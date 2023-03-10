RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 369370371372

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 15:55

  Amethyst написав:Спокійний треба 12%, а Сталевий 3 міс ну хоча б 17%
Думаю, зараз таки на 3 міс з'являться і 18..20% бо каруселя -- всьоо :(
:shock: но выходить из доллара сейчас для такого жиденького%гривнедепо - это ж западня сейчас ,
несравнимая с мелким попадаловом по каким-то Якоробкам.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1632
З нами з: 13.01.09
Подякував: 672 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 16:35

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:Спокійний треба 12%, а Сталевий 3 міс ну хоча б 17%
Думаю, зараз таки на 3 міс з'являться і 18..20% бо каруселя -- всьоо :(
:shock: но выходить из доллара сейчас для такого жиденького%гривнедепо - это ж западня сейчас ,
несравнимая с мелким попадаловом по каким-то Якоробкам.

Нее, долар должен быть возвращен під грушу.
Нема дурних екскріменти тута ставити під 13% річних, ще й з кролячим податком :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3768
З нами з: 05.05.21
Подякував: 251 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 06:46

Re: ПУМБ

  Amethyst написав:бо каруселя -- всьоо

...печалька , так гарно коники катали))...ну в мене враження що НБУ пішов в абанк для того щоб заганяти в гривню оленів )..як тільки закордонний валютний потічок збійне з будь яких причин ..то....вклад під грушею знову почне рости в еквіваленті). а ті писаки журнагюги що пишуть про власників валюти які ніби знервовані - то нехай собі вітамінів для мізків куплять... А між тим валютні резерви зменшились , торгове сальдо відємне , державні фінанси тримаються на інєкціях із-за кордону
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7310
З нами з: 15.08.12
Подякував: 395 раз.
Подякували: 1318 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 369370371372
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, riwalir і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3713)
10.03.2023 06:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.