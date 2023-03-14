но выходить из доллара сейчас для такого жиденького%гривнедепо - это ж западня сейчас ,
несравнимая с мелким попадаловом по каким-то Якоробкам.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 бер, 2023 15:55
Додано: Чет 09 бер, 2023 16:35
Нее, долар должен быть возвращен під грушу.
Нема дурних екскріменти тута ставити під 13% річних, ще й з кролячим податком
Додано: П'ят 10 бер, 2023 06:46
Re: ПУМБ
...печалька , так гарно коники катали))...ну в мене враження що НБУ пішов в абанк для того щоб заганяти в гривню оленів )..як тільки закордонний валютний потічок збійне з будь яких причин ..то....вклад під грушею знову почне рости в еквіваленті). а ті писаки журнагюги що пишуть про власників валюти які ніби знервовані - то нехай собі вітамінів для мізків куплять... А між тим валютні резерви зменшились , торгове сальдо відємне , державні фінанси тримаються на інєкціях із-за кордону
Додано: П'ят 10 бер, 2023 07:22
Майже так. Валюта готівка це добре але її термін взагалі. На всіх надрукувати в 2017 не змогли
Додано: Пон 13 бер, 2023 16:03
ПУМБ розіграє 45 браслетів з Азовсталі серед вкладників депо
Аби відзначити незламність клієнтів ПУМБ, банк розіграє 45 браслетів з Азовсталі серед вкладників депозиту «Сталевий».
В акції приймають участь усі вкладники, які у період акції (з 13.03.2023 по 18.04.2023) відкрили депозит «Сталевий» на суму від 10 тис. грн. Депозит «Сталевий» - класичний строковий вклад, із дохідністю до 16% річних у гривні. Клієнтам доступні різні строки розміщення під будь-які потреби – від 1 до 12 місяців з щомісячною виплатою відсотків та можливістю поповнення без обмежень. Депозит «Сталевий» можна відкрити як у мобільному застосунку ПУМБ Online, так і у будь-якому відділенні банку. Детальні умови депозиту доступні за посиланням: https://news.finance.ua/ua/pumb-rozihra ... u-stalevyy
Додано: Вів 14 бер, 2023 18:07
Re: ПУМБ
Настирливо телефонують і пропонують здійснити оплату з Всеможу, начебто для перегляду умов кешбеку. Хоча плачу з дебетки, бо кб більший. Хтось з таким стикався?
І ще ? Що, оплата з Всеможу без комісії на суму >100грн?
Додано: Вів 14 бер, 2023 18:21
Re: ПУМБ
Додано: Вів 14 бер, 2023 18:28
Плюшки були, Але не вам а менеджеру який вам телефонувала. Власне це й була головна мета дзвінка
Додано: Вів 14 бер, 2023 18:34
Bosstone
Подяка! Так, можливо і помиляюсь. Було ж без комісії. Це хочуть >100
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