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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 бер, 2023 11:43
Nordland на цій гілці писали, що ПУМБ тих користувачів які протягом місяця не заходили у веб-версію ПУМБ-онлайн позбавляє назавжди доступу до неї і їм для комунікації з банком лишається лише мобільний додаток. На жаль така політика банку і відновити доступ до веб-версії після відключення нікому не вдавалось. Хто користується - у того доступ є. Щойно перевірив - усе працює
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