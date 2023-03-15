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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 370371372373

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 11:43

Nordland на цій гілці писали, що ПУМБ тих користувачів які протягом місяця не заходили у веб-версію ПУМБ-онлайн позбавляє назавжди доступу до неї і їм для комунікації з банком лишається лише мобільний додаток. На жаль така політика банку і відновити доступ до веб-версії після відключення нікому не вдавалось. Хто користується - у того доступ є. Щойно перевірив - усе працює
Alien
 
Повідомлень: 1576
З нами з: 12.01.20
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  #<1 ... 370371372373
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