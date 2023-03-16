|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 бер, 2023 11:43
Nordland на цій гілці писали, що ПУМБ тих користувачів які протягом місяця не заходили у веб-версію ПУМБ-онлайн позбавляє назавжди доступу до неї і їм для комунікації з банком лишається лише мобільний додаток. На жаль така політика банку і відновити доступ до веб-версії після відключення нікому не вдавалось. Хто користується - у того доступ є. Щойно перевірив - усе працює
Додано: Чет 16 бер, 2023 15:26
Неделю назад было сообщение в вайбер избегать пополнение карт в айбоксах... Кто то в последнее время пополнял таки карту в тумбах? нормально+быстро всё доходит ?
Додано: Чет 16 бер, 2023 15:58
Додано: Чет 16 бер, 2023 16:14
Клаус
могу сказать, что и в easy pay опасно пополнять
месяц назад пополнила карту, терминал завис, деньги не зачислились на карту, и уже целый месяц служба поддержки easy pay рассказывает мне, что им жаль и "на разі немає ніякої відповіді", дали мне уже два номера на мои обращения, третий раз уже номера для обращения мне не дали, но суть та же - им жаль и ответить когда будут деньги они не могут - ждите и что-то вроде - "денег нет, но вы держитесь"
так что будьте осторожны с easy pay также ....
Додано: Чет 16 бер, 2023 16:17
дорого опыт обошелся? к сожалению со светом эти налопополнения много головняка добавили, стараюсь теперь через кассу
Додано: Чет 16 бер, 2023 18:24
банк отписался :
Право на використання терміналів ІВОХ було передано Свіфт-Гарант, які працюють з ПУМБ по без комісійному договору.
Можете користуватись терміналами.
Додано: Чет 16 бер, 2023 19:03
[b]cohan[/
электричество в моем случае не отключали, терминал просто "завис", купюроприемник на очередной купюре засветился красным светом и все - перестал реагировать.
А относительно того, дорого ли обошёлся опыт... не знаю, что сказать... я из Мариуполя и после того, как потерял практически все, теперь тут выпрашивать свои же деньги...
Такое ощущение, что все думают, что война все спишет...
Додано: Чет 16 бер, 2023 19:53
так примерно и думают
из Synevo возвращал онлайн оплату - раньше в форме онлайн делали, теперь надо паспорт заяву куда-то слать, проще поскандалить
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|