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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 370371372373

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ПУМБ 3.3 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 11:43

Nordland на цій гілці писали, що ПУМБ тих користувачів які протягом місяця не заходили у веб-версію ПУМБ-онлайн позбавляє назавжди доступу до неї і їм для комунікації з банком лишається лише мобільний додаток. На жаль така політика банку і відновити доступ до веб-версії після відключення нікому не вдавалось. Хто користується - у того доступ є. Щойно перевірив - усе працює
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 15:26

Неделю назад было сообщение в вайбер избегать пополнение карт в айбоксах... Кто то в последнее время пополнял таки карту в тумбах? нормально+быстро всё доходит ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 15:58

  Клаус написав:Неделю назад было сообщение в вайбер избегать пополнение карт в айбоксах... Кто то в последнее время пополнял таки карту в тумбах? нормально+быстро всё доходит ?

Вчера после обеда ПУМБ, МОНО и Sport пополнить там не удалось. "Час очікування вичерпано. Спробуйте ще раз"
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 16:14

Клаус
могу сказать, что и в easy pay опасно пополнять
месяц назад пополнила карту, терминал завис, деньги не зачислились на карту, и уже целый месяц служба поддержки easy pay рассказывает мне, что им жаль и "на разі немає ніякої відповіді", дали мне уже два номера на мои обращения, третий раз уже номера для обращения мне не дали, но суть та же - им жаль и ответить когда будут деньги они не могут - ждите и что-то вроде - "денег нет, но вы держитесь"
так что будьте осторожны с easy pay также ....
vililit
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 16:17

  vililit написав:Клаус
могу сказать, что и в easy pay опасно пополнять
месяц назад пополнила карту, терминал завис, деньги не зачислились на карту, и уже целый месяц служба поддержки easy pay рассказывает мне, что им жаль и "на разі немає ніякої відповіді", дали мне уже два номера на мои обращения, третий раз уже номера для обращения мне не дали, но суть та же - им жаль и ответить когда будут деньги они не могут - ждите и что-то вроде - "денег нет, но вы держитесь"
так что будьте осторожны с easy pay также ....

дорого опыт обошелся? к сожалению со светом эти налопополнения много головняка добавили, стараюсь теперь через кассу
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:24

  Клаус написав:Неделю назад было сообщение в вайбер избегать пополнение карт в айбоксах... Кто то в последнее время пополнял таки карту в тумбах? нормально+быстро всё доходит ?

банк отписался :
Право на використання терміналів ІВОХ було передано Свіфт-Гарант, які працюють з ПУМБ по без комісійному договору.
Можете користуватись терміналами.
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 19:03

[b]cohan[/
электричество в моем случае не отключали, терминал просто "завис", купюроприемник на очередной купюре засветился красным светом и все - перестал реагировать.
А относительно того, дорого ли обошёлся опыт... не знаю, что сказать... я из Мариуполя и после того, как потерял практически все, теперь тут выпрашивать свои же деньги...
Такое ощущение, что все думают, что война все спишет...
vililit
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 19:53

  vililit написав:[b]cohan[/
электричество в моем случае не отключали, терминал просто "завис", купюроприемник на очередной купюре засветился красным светом и все - перестал реагировать.
А относительно того, дорого ли обошёлся опыт... не знаю, что сказать... я из Мариуполя и после того, как потерял практически все, теперь тут выпрашивать свои же деньги...
Такое ощущение, что все думают, что война все спишет...


так примерно и думают
из Synevo возвращал онлайн оплату - раньше в форме онлайн делали, теперь надо паспорт заяву куда-то слать, проще поскандалить
cohan
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