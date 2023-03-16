Додано: Чет 16 бер, 2023 16:14

Клаус

могу сказать, что и в easy pay опасно пополнять

месяц назад пополнила карту, терминал завис, деньги не зачислились на карту, и уже целый месяц служба поддержки easy pay рассказывает мне, что им жаль и "на разі немає ніякої відповіді", дали мне уже два номера на мои обращения, третий раз уже номера для обращения мне не дали, но суть та же - им жаль и ответить когда будут деньги они не могут - ждите и что-то вроде - "денег нет, но вы держитесь"

так что будьте осторожны с easy pay также ....