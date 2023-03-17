|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 бер, 2023 11:43
Nordland на цій гілці писали, що ПУМБ тих користувачів які протягом місяця не заходили у веб-версію ПУМБ-онлайн позбавляє назавжди доступу до неї і їм для комунікації з банком лишається лише мобільний додаток. На жаль така політика банку і відновити доступ до веб-версії після відключення нікому не вдавалось. Хто користується - у того доступ є. Щойно перевірив - усе працює
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1586
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 427 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 16 бер, 2023 15:26
Неделю назад было сообщение в вайбер избегать пополнение карт в айбоксах... Кто то в последнее время пополнял таки карту в тумбах? нормально+быстро всё доходит ?
-
Клаус
-
-
- Повідомлень: 1129
- З нами з: 04.10.13
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 бер, 2023 15:58
Клаус написав:
Неделю назад было сообщение в вайбер избегать пополнение карт в айбоксах... Кто то в последнее время пополнял таки карту в тумбах? нормально+быстро всё доходит ?
Вчера после обеда ПУМБ, МОНО и Sport пополнить там не удалось. "Час очікування вичерпано. Спробуйте ще раз"
-
Fylhtq
-
-
- Повідомлень: 151
- З нами з: 22.08.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 бер, 2023 16:14
Клаус
могу сказать, что и в easy pay опасно пополнять
месяц назад пополнила карту, терминал завис, деньги не зачислились на карту, и уже целый месяц служба поддержки easy pay рассказывает мне, что им жаль и "на разі немає ніякої відповіді", дали мне уже два номера на мои обращения, третий раз уже номера для обращения мне не дали, но суть та же - им жаль и ответить когда будут деньги они не могут - ждите и что-то вроде - "денег нет, но вы держитесь"
так что будьте осторожны с easy pay также ....
-
vililit
-
-
- Повідомлень: 83
- З нами з: 15.12.16
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 бер, 2023 16:17
vililit написав:Клаус
могу сказать, что и в easy pay опасно пополнять
месяц назад пополнила карту, терминал завис, деньги не зачислились на карту, и уже целый месяц служба поддержки easy pay рассказывает мне, что им жаль и "на разі немає ніякої відповіді", дали мне уже два номера на мои обращения, третий раз уже номера для обращения мне не дали, но суть та же - им жаль и ответить когда будут деньги они не могут - ждите и что-то вроде - "денег нет, но вы держитесь"
так что будьте осторожны с easy pay также ....
дорого опыт обошелся? к сожалению со светом эти налопополнения много головняка добавили, стараюсь теперь через кассу
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5421
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 453 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 бер, 2023 18:24
Клаус написав:
Неделю назад было сообщение в вайбер избегать пополнение карт в айбоксах... Кто то в последнее время пополнял таки карту в тумбах? нормально+быстро всё доходит ?
банк отписался :
Право на використання терміналів ІВОХ було передано Свіфт-Гарант, які працюють з ПУМБ по без комісійному договору.
Можете користуватись терміналами.
-
Клаус
-
-
- Повідомлень: 1129
- З нами з: 04.10.13
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 бер, 2023 19:03
[b]cohan[/
электричество в моем случае не отключали, терминал просто "завис", купюроприемник на очередной купюре засветился красным светом и все - перестал реагировать.
А относительно того, дорого ли обошёлся опыт... не знаю, что сказать... я из Мариуполя и после того, как потерял практически все, теперь тут выпрашивать свои же деньги...
Такое ощущение, что все думают, что война все спишет...
-
vililit
-
-
- Повідомлень: 83
- З нами з: 15.12.16
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 бер, 2023 19:53
vililit написав:
[b]cohan[/
электричество в моем случае не отключали, терминал просто "завис", купюроприемник на очередной купюре засветился красным светом и все - перестал реагировать.
А относительно того, дорого ли обошёлся опыт... не знаю, что сказать... я из Мариуполя и после того, как потерял практически все, теперь тут выпрашивать свои же деньги...
Такое ощущение, что все думают, что война все спишет...
так примерно и думают
из Synevo возвращал онлайн оплату - раньше в форме онлайн делали, теперь надо паспорт заяву куда-то слать, проще поскандалить
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5421
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 453 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 бер, 2023 23:47
Bosstone написав: valya написав:
оплата з Всеможу без комісії на суму >100грн?
Вибачте, не зрозумів за що оплата.
Мені пропонували розрахуватись карткою на суму більше 100 гривень для підтвердження активності рахунку, але ніяких плюшок я поки що так і не дочекався.
хм, меня просили хоть на 1 грн рассчитаться. После вроде вернули КБ за комуналь до норм. уровня (а то срезали на 2 месяца) и у величили кред лимит. Возможно это и не было связано
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 7443
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 448 раз.
- Подякували: 787 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:24
cohan написав:
стараюсь теперь через кассу
подскажите, пополнить в кассе утерянную карту - как происходит? назвать номер?
-
keep
-
-
- Повідомлень: 247
- З нами з: 20.11.13
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|