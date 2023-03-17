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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:27
keep написав: cohan написав:
стараюсь теперь через кассу
подскажите, пополнить в кассе утерянную карту - как происходит? назвать номер?
Через ордер у спеціаліста. При цьому буде коміс. Простіше випустити допку і поповнити вже її (якщо це всекарта і інших допок немає)
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Alien
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:28
Alien написав:
Через ордер у спеціаліста. При цьому буде коміс. Простіше випустити допку і поповнити вже її (якщо це всекарта і інших допок немає)
дивлюся тирифи всекарти: по карті поповнення безпл., РКО безпл. де цей коміс?
а допка вроді 150 грн?
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:58
keep написав: Alien написав:
Через ордер у спеціаліста. При цьому буде коміс. Простіше випустити допку і поповнити вже її (якщо це всекарта і інших допок немає)
дивлюся тирифи всекарти: по карті поповнення безпл., РКО безпл. де цей коміс?
а допка вроді 150 грн?
Вибачте моя провина - переплутав - коміс при знятті. При внесенні комісу бути не повинно. Втім касир навряд чи зможе у вас прийняти кошти просто по номеру карти і треба буде йти до економіста
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:42
keep написав: cohan написав:
стараюсь теперь через кассу
подскажите, пополнить в кассе утерянную карту - как происходит? назвать номер?
Утерянную карту адекватные блокируют.
Или вы немножко врёте?
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