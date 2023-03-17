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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 371372373374

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:27

  keep написав:
  cohan написав:стараюсь теперь через кассу

подскажите, пополнить в кассе утерянную карту - как происходит? назвать номер?

Через ордер у спеціаліста. При цьому буде коміс. Простіше випустити допку і поповнити вже її (якщо це всекарта і інших допок немає)
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:28

Re: ПУМБ

  Alien написав:Через ордер у спеціаліста. При цьому буде коміс. Простіше випустити допку і поповнити вже її (якщо це всекарта і інших допок немає)

дивлюся тирифи всекарти: по карті поповнення безпл., РКО безпл. де цей коміс?
а допка вроді 150 грн?
keep
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:58

  keep написав:
  Alien написав:Через ордер у спеціаліста. При цьому буде коміс. Простіше випустити допку і поповнити вже її (якщо це всекарта і інших допок немає)

дивлюся тирифи всекарти: по карті поповнення безпл., РКО безпл. де цей коміс?
а допка вроді 150 грн?

Вибачте моя провина - переплутав - коміс при знятті. При внесенні комісу бути не повинно. Втім касир навряд чи зможе у вас прийняти кошти просто по номеру карти і треба буде йти до економіста
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:42

  keep написав:
  cohan написав:стараюсь теперь через кассу

подскажите, пополнить в кассе утерянную карту - как происходит? назвать номер?

Утерянную карту адекватные блокируют.
Или вы немножко врёте?
idealstorm
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:04

в пятницу после 17:00....18:00 пумб проводит ли зачисление (р2р свой / чуужой, СЕП )- чтоб сразу этими грн онлайн пополнить гривнедепо :?:
или нет смысла т.к. на эту свежезашедшую сумму полнения депо % только с понедельника будут начислять :?:
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 17 бер, 2023 18:09, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:10

своей р2р-тянучкой какой разовый максимум?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:07

  flysoulfly написав:в пятницу после 17:00 пумб проводит ли зачисление (р2р свой / чуужой, СЕП )- чтоб этими грн онлайн пополнить гривнедепо ?
или % только с понедельника будет считать?

свій р2р точно проводить і ввечері п'ятниці, і у суботу, і у неділю. І відсотки при поповненні депо у ці дні починають рахувати з наступного календарного дня (тобто точно не з понеділка). Перевірено багаторазово.
На рахунок чужого р2р та СЕПа не скажу - треба тестити
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:11

  flysoulfly написав:своей р2р-тянучкой какой разовый максимум?

Мені нещодавно підтримка казала, що виштовхнути за раз по р2р в пумб онлайн можна 29999 грн. Думаю з "потягнути" схожа ситуація. Правда треба щоб і донор стільки ж випускав.
І ще ви ж пам'ятаєте що фінмон тут малоадекватний - не дуже захоплюйтесь р2р - вони в зоні ризику
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:32

  Alien написав:
  flysoulfly написав:своей р2р-тянучкой какой разовый максимум?

Мені нещодавно підтримка казала, що виштовхнути за раз по р2р в пумб онлайн можна 29999 грн. Думаю з "потягнути" схожа ситуація. Правда треба щоб і донор стільки ж випускав.
І ще ви ж пам'ятаєте що фінмон тут малоадекватний - не дуже захоплюйтесь р2р - вони в зоні ризику
а дуже захоплюватися р2р не дають контрагенти
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:36

  Alien написав: в пумб онлайн
"потягнути"
р2р - вони в зоні ризику
навіть коли своїм р2р затягують на пумб - і теж в зоні ризику ?
flysoulfly
 
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