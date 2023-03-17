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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:27
keep написав: cohan написав:
стараюсь теперь через кассу
подскажите, пополнить в кассе утерянную карту - как происходит? назвать номер?
Через ордер у спеціаліста. При цьому буде коміс. Простіше випустити допку і поповнити вже її (якщо це всекарта і інших допок немає)
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Alien
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:28
Alien написав:
Через ордер у спеціаліста. При цьому буде коміс. Простіше випустити допку і поповнити вже її (якщо це всекарта і інших допок немає)
дивлюся тирифи всекарти: по карті поповнення безпл., РКО безпл. де цей коміс?
а допка вроді 150 грн?
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keep
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:58
keep написав: Alien написав:
Через ордер у спеціаліста. При цьому буде коміс. Простіше випустити допку і поповнити вже її (якщо це всекарта і інших допок немає)
дивлюся тирифи всекарти: по карті поповнення безпл., РКО безпл. де цей коміс?
а допка вроді 150 грн?
Вибачте моя провина - переплутав - коміс при знятті. При внесенні комісу бути не повинно. Втім касир навряд чи зможе у вас прийняти кошти просто по номеру карти і треба буде йти до економіста
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Alien
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:42
keep написав: cohan написав:
стараюсь теперь через кассу
подскажите, пополнить в кассе утерянную карту - как происходит? назвать номер?
Утерянную карту адекватные блокируют.
Или вы немножко врёте?
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idealstorm
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:04
в пятницу после 17:00....18:00 пумб проводит ли зачисление (р2р свой / чуужой, СЕП )- чтоб сразу этими грн онлайн пополнить гривнедепо
или нет смысла т.к. на эту свежезашедшую сумму полнения депо % только с понедельника будут начислять
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 17 бер, 2023 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:10
своей р2р-тянучкой какой разовый максимум?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:07
flysoulfly написав:
в пятницу после 17:00 пумб проводит ли зачисление (р2р свой / чуужой, СЕП )- чтоб этими грн онлайн пополнить гривнедепо ?
или % только с понедельника будет считать?
свій р2р точно проводить і ввечері п'ятниці, і у суботу, і у неділю. І відсотки при поповненні депо у ці дні починають рахувати з наступного календарного дня (тобто точно не з понеділка). Перевірено багаторазово.
На рахунок чужого р2р та СЕПа не скажу - треба тестити
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Alien
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:11
flysoulfly написав:
своей р2р-тянучкой какой разовый максимум?
Мені нещодавно підтримка казала, що виштовхнути за раз по р2р в пумб онлайн можна 29999 грн. Думаю з "потягнути" схожа ситуація. Правда треба щоб і донор стільки ж випускав.
І ще ви ж пам'ятаєте що фінмон тут малоадекватний - не дуже захоплюйтесь р2р - вони в зоні ризику
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Alien
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:32
Alien написав: flysoulfly написав:
своей р2р-тянучкой какой разовый максимум?
Мені нещодавно підтримка казала, що виштовхнути за раз по р2р в пумб онлайн можна 29999 грн. Думаю з "потягнути" схожа ситуація. Правда треба щоб і донор стільки ж випускав.
І ще ви ж пам'ятаєте що фінмон тут малоадекватний - не дуже захоплюйтесь р2р - вони в зоні ризику
а дуже захоплюватися р2р не дають контрагенти
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flysoulfly
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:36
Alien написав:
в пумб онлайн
"потягнути"
р2р - вони в зоні ризику
навіть коли своїм р2р затягують на пумб - і теж в зоні ризику ?
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flysoulfly
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