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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 372373374375

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ПУМБ 3.3 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:46

  idealstorm написав:
  keep написав:
  cohan написав:стараюсь теперь через кассу

подскажите, пополнить в кассе утерянную карту - как происходит? назвать номер?

Утерянную карту адекватные блокируют.
Или вы немножко врёте?

банкомат скушал давно уже - пользуюсь как виртуалкой, жду перевыпуска по сроку
насчет врать непонял логики - зачем? врать вообще отвратительно - да не уподобимся миру лжи вокруг нас! :)
keep
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:20

Зачем после оформления всеКарты надо оплатить с нее 100 грн? И это надо одним платежом, или суммарно тоже подходит?
И почему пишут, что на 100 грн пополнить мобильный или оплатить коммуналку. Это просто для примера или принципиально?
И вообще, обязательно ли тратить эти 100 грн? Использую карту только для переводов, т.е. в банкоматы не вставляю, в магазинах не рассчитываюсь. ПУМБ онлайн пишет, что карта активна. Так в чем прикол с этими 100 грн?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:22

  candidat написав:Зачем после оформления всеКарты надо оплатить с нее 100 грн? И это надо одним платежом, или суммарно тоже подходит?
И почему пишут, что на 100 грн пополнить мобильный или оплатить коммуналку. Это просто для примера или принципиально?
И вообще, обязательно ли тратить эти 100 грн? Использую карту только для переводов, т.е. в банкоматы не вставляю, в магазинах не рассчитываюсь. ПУМБ онлайн пишет, что карта активна. Так в чем прикол с этими 100 грн?

Менагеру нужна активность по оформленной карте для повышения KPI.
Вы шоо, не хотите помочь челдобреку? :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:30

  Amethyst написав:
  candidat написав:Зачем после оформления всеКарты надо оплатить с нее 100 грн? И это надо одним платежом, или суммарно тоже подходит?
И почему пишут, что на 100 грн пополнить мобильный или оплатить коммуналку. Это просто для примера или принципиально?
И вообще, обязательно ли тратить эти 100 грн? Использую карту только для переводов, т.е. в банкоматы не вставляю, в магазинах не рассчитываюсь. ПУМБ онлайн пишет, что карта активна. Так в чем прикол с этими 100 грн?

Менагеру нужна активность по оформленной карте для повышения KPI.
Вы шоо, не хотите помочь челдобреку? :lol:

Все люди - братья, все должны помогать друг другу :)
Т.е. можно не париться?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:31

candidat, угу, броо :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:33

Re: ПУМБ

  keep написав:банкомат скушал давно уже - пользуюсь как виртуалкой, жду перевыпуска по сроку

Можно открыть в приложении виртуальную, а утерянную заблокировать
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:35

  flysoulfly написав:
  Alien написав: в пумб онлайн
"потягнути"
р2р - вони в зоні ризику
навіть коли своїм р2р затягують на пумб - і теж в зоні ризику ?

З точки зору фінмону банку отримувача - р2р це переказ без ідентифікації платника (якщо тільки картка платника не цього ж банку). Тому для них будь-який р2р в зоні ризику.
На відміну від р2р - при платежах по IBAN, платник завжди відомий, а якщо він ще й тотожний отримувачу то такий переказ для фінмону взагалі малоцікавий (звичайно в розумних межах).
Alien
 
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