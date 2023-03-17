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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:46
idealstorm написав: keep написав: cohan написав:
стараюсь теперь через кассу
подскажите, пополнить в кассе утерянную карту - как происходит? назвать номер?
Утерянную карту адекватные блокируют.
Или вы немножко врёте?
банкомат скушал давно уже - пользуюсь как виртуалкой, жду перевыпуска по сроку
насчет врать непонял логики - зачем? врать вообще отвратительно - да не уподобимся миру лжи вокруг нас!
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:20
Зачем после оформления всеКарты надо оплатить с нее 100 грн? И это надо одним платежом, или суммарно тоже подходит?
И почему пишут, что на 100 грн пополнить мобильный или оплатить коммуналку. Это просто для примера или принципиально?
И вообще, обязательно ли тратить эти 100 грн? Использую карту только для переводов, т.е. в банкоматы не вставляю, в магазинах не рассчитываюсь. ПУМБ онлайн пишет, что карта активна. Так в чем прикол с этими 100 грн?
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candidat
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:22
candidat написав:
Зачем после оформления всеКарты надо оплатить с нее 100 грн? И это надо одним платежом, или суммарно тоже подходит?
И почему пишут, что на 100 грн пополнить мобильный или оплатить коммуналку. Это просто для примера или принципиально?
И вообще, обязательно ли тратить эти 100 грн? Использую карту только для переводов, т.е. в банкоматы не вставляю, в магазинах не рассчитываюсь. ПУМБ онлайн пишет, что карта активна. Так в чем прикол с этими 100 грн?
Менагеру нужна активность по оформленной карте для повышения KPI.
Вы шоо, не хотите помочь челдобреку?
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:30
Amethyst написав: candidat написав:
Зачем после оформления всеКарты надо оплатить с нее 100 грн? И это надо одним платежом, или суммарно тоже подходит?
И почему пишут, что на 100 грн пополнить мобильный или оплатить коммуналку. Это просто для примера или принципиально?
И вообще, обязательно ли тратить эти 100 грн? Использую карту только для переводов, т.е. в банкоматы не вставляю, в магазинах не рассчитываюсь. ПУМБ онлайн пишет, что карта активна. Так в чем прикол с этими 100 грн?
Менагеру нужна активность по оформленной карте для повышения KPI.
Вы шоо, не хотите помочь челдобреку?
Все люди - братья, все должны помогать друг другу
Т.е. можно не париться?
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:31
candidat
, угу, броо
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:33
keep написав:
банкомат скушал давно уже - пользуюсь как виртуалкой, жду перевыпуска по сроку
Можно открыть в приложении виртуальную, а утерянную заблокировать
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:35
flysoulfly написав: Alien написав:
в пумб онлайн
"потягнути"
р2р - вони в зоні ризику
навіть коли своїм р2р затягують на пумб - і теж в зоні ризику ?
З точки зору фінмону банку отримувача - р2р це переказ без ідентифікації платника (якщо тільки картка платника не цього ж банку). Тому для них будь-який р2р в зоні ризику.
На відміну від р2р - при платежах по IBAN, платник завжди відомий, а якщо він ще й тотожний отримувачу то такий переказ для фінмону взагалі малоцікавий (звичайно в розумних межах).
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Alien
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