банкомат скушал давно уже - пользуюсь как виртуалкой, жду перевыпуска по сроку
насчет врать непонял логики - зачем? врать вообще отвратительно - да не уподобимся миру лжи вокруг нас!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:46
банкомат скушал давно уже - пользуюсь как виртуалкой, жду перевыпуска по сроку
насчет врать непонял логики - зачем? врать вообще отвратительно - да не уподобимся миру лжи вокруг нас!
Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:20
Зачем после оформления всеКарты надо оплатить с нее 100 грн? И это надо одним платежом, или суммарно тоже подходит?
И почему пишут, что на 100 грн пополнить мобильный или оплатить коммуналку. Это просто для примера или принципиально?
И вообще, обязательно ли тратить эти 100 грн? Использую карту только для переводов, т.е. в банкоматы не вставляю, в магазинах не рассчитываюсь. ПУМБ онлайн пишет, что карта активна. Так в чем прикол с этими 100 грн?
Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:22
Менагеру нужна активность по оформленной карте для повышения KPI.
Вы шоо, не хотите помочь челдобреку?
Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:30
Все люди - братья, все должны помогать друг другу
Т.е. можно не париться?
Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:33
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:35
З точки зору фінмону банку отримувача - р2р це переказ без ідентифікації платника (якщо тільки картка платника не цього ж банку). Тому для них будь-який р2р в зоні ризику.
На відміну від р2р - при платежах по IBAN, платник завжди відомий, а якщо він ще й тотожний отримувачу то такий переказ для фінмону взагалі малоцікавий (звичайно в розумних межах).
Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:50
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:53
По всеКарте родственника сегодня было что-то непонятное.
Начну с предыстории. В среду пополнил всеКарту через тумбу Easypay на 10500 грн. Вчера отправил р2р на 42,45 грн. Осталось 10457,55 грн.
Сегодня захотел отправить р2р на все оставшиеся через ПУМБ онлайн. Жмёт на Отправить перевод, открывается страница, где надо указать сумму перевода. Под этим полем написано, что доступны всё те же 10457,55 грн. Вводит эту сумму, потом указывает номер карты получателя. Жмёт Отправить, но в ответ получает "Бракує коштів на рахунку". Р2р через ПУМБ онлайн без комиссии, отправляет на Правильную от Кредо, там зачисление без комиссии. Т.е. дело не в нехватке на комиссию. Пробует ещё раз, всё равно "бракує коштів". Делит перевод на две части, и все деньги доходят копейка в копейку.
Вопрос: шо це було?
Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:03
candidat в ряді банків буває так що не дає відправити увесь наявний залишок до останньої копійки по сеп чи р2р. Тобто система налаштована так що треба щоб лишилась хоч одна копійка. Причому якщо переказувати двома платежами то зазвичай вивести кошти в нуль дає. Стикався з таким в банках групи Тас та ПУМБі. Сприймаю це просто як особливість певних банків
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