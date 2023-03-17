Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:53

По всеКарте родственника сегодня было что-то непонятное.

Начну с предыстории. В среду пополнил всеКарту через тумбу Easypay на 10500 грн. Вчера отправил р2р на 42,45 грн. Осталось 10457,55 грн.

Сегодня захотел отправить р2р на все оставшиеся через ПУМБ онлайн. Жмёт на Отправить перевод, открывается страница, где надо указать сумму перевода. Под этим полем написано, что доступны всё те же 10457,55 грн. Вводит эту сумму, потом указывает номер карты получателя. Жмёт Отправить, но в ответ получает "Бракує коштів на рахунку". Р2р через ПУМБ онлайн без комиссии, отправляет на Правильную от Кредо, там зачисление без комиссии. Т.е. дело не в нехватке на комиссию. Пробует ещё раз, всё равно "бракує коштів". Делит перевод на две части, и все деньги доходят копейка в копейку.

Вопрос: шо це було?