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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 373374375376 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 43 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 6 2- Погане. Некомпетентне. 12% 5 3- Задовільне. Хотілося б краще. 23% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 33% 14 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 19% 8 Всього голосів : 43 Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:05 candidat

Глюк

В мене коли так, то ставлю на копійку меншу суму, все проходить. alibob Повідомлень: 413 З нами з: 31.01.18 Подякував: 162 раз. Подякували: 55 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:47 Alien написав: candidat в ряді банків буває так що не дає відправити увесь наявний залишок до останньої копійки по сеп чи р2р. Тобто система налаштована так що треба щоб лишилась хоч одна копійка. Причому якщо переказувати двома платежами то зазвичай вивести кошти в нуль дає. Стикався з таким в банках групи Тас та ПУМБі. Сприймаю це просто як особливість певних банків в ряді банків буває так що не дає відправити увесь наявний залишок до останньої копійки по сеп чи р2р. Тобто система налаштована так що треба щоб лишилась хоч одна копійка. Причому якщо переказувати двома платежами то зазвичай вивести кошти в нуль дає. Стикався з таким в банках групи Тас та ПУМБі. Сприймаю це просто як особливість певних банків

Більше схоже не на те, що "так налаштована система", а на те, що деякі рукодупі розробники працюють з коштами через числа з рухомою комою і там виникають проблеми із представленням чисел і їх заокругленням, наприклад:

0,1 + 0,2 = 0,30000000000000004



Саме тому вдається відправити двома сумами, бо інші числа мають інше представлення і можуть бути трошки більше або менше свого "справжнього" значення.



На жаль, до того часу, як першокурсникам пояснять, що так робити не треба, вони уже СТО у банку. Більше схоже не на те, що "так налаштована система", а на те, що деякі рукодупі розробники працюють з коштами через числа з рухомою комою і там виникають проблеми із представленням чисел і їх заокругленням, наприклад:0,1 + 0,2 = 0,30000000000000004Саме тому вдається відправити двома сумами, бо інші числа мають інше представлення і можуть бути трошки більше або менше свого "справжнього" значення.На жаль, до того часу, як першокурсникам пояснять, що так робити не треба, вони уже СТО у банку. klug Повідомлень: 8010 З нами з: 18.08.14 Подякував: 340 раз. Подякували: 1125 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 бер, 2023 22:55 у их ИБ с 18 сегодня технопа'ти(регламентные работы) у их ИБ с 18 сегодня технопа'ти(регламентные работы) flysoulfly Повідомлень: 1768 З нами з: 13.01.09 Подякував: 718 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 373374375376 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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