candidat
Глюк
В мене коли так, то ставлю на копійку меншу суму, все проходить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:05
candidat
Глюк
В мене коли так, то ставлю на копійку меншу суму, все проходить.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:47
Більше схоже не на те, що "так налаштована система", а на те, що деякі рукодупі розробники працюють з коштами через числа з рухомою комою і там виникають проблеми із представленням чисел і їх заокругленням, наприклад:
0,1 + 0,2 = 0,30000000000000004
Саме тому вдається відправити двома сумами, бо інші числа мають інше представлення і можуть бути трошки більше або менше свого "справжнього" значення.
На жаль, до того часу, як першокурсникам пояснять, що так робити не треба, вони уже СТО у банку.
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