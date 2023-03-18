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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 373374375376

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ПУМБ 3.3 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:05

candidat
Глюк
В мене коли так, то ставлю на копійку меншу суму, все проходить.
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:47

  Alien написав:candidat в ряді банків буває так що не дає відправити увесь наявний залишок до останньої копійки по сеп чи р2р. Тобто система налаштована так що треба щоб лишилась хоч одна копійка. Причому якщо переказувати двома платежами то зазвичай вивести кошти в нуль дає. Стикався з таким в банках групи Тас та ПУМБі. Сприймаю це просто як особливість певних банків

Більше схоже не на те, що "так налаштована система", а на те, що деякі рукодупі розробники працюють з коштами через числа з рухомою комою і там виникають проблеми із представленням чисел і їх заокругленням, наприклад:
0,1 + 0,2 = 0,30000000000000004

Саме тому вдається відправити двома сумами, бо інші числа мають інше представлення і можуть бути трошки більше або менше свого "справжнього" значення.

На жаль, до того часу, як першокурсникам пояснять, що так робити не треба, вони уже СТО у банку.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 22:55

:( у их ИБ с 18 сегодня технопа'ти(регламентные работы) :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 23:59

  candidat написав:По всеКарте родственника сегодня было что-то непонятное.
Начну с предыстории. В среду пополнил всеКарту через тумбу Easypay на 10500 грн. Вчера отправил р2р на 42,45 грн. Осталось 10457,55 грн.
Сегодня захотел отправить р2р на все оставшиеся через ПУМБ онлайн. Жмёт на Отправить перевод, открывается страница, где надо указать сумму перевода. Под этим полем написано, что доступны всё те же 10457,55 грн. Вводит эту сумму, потом указывает номер карты получателя. Жмёт Отправить, но в ответ получает "Бракує коштів на рахунку". Р2р через ПУМБ онлайн без комиссии, отправляет на Правильную от Кредо, там зачисление без комиссии. Т.е. дело не в нехватке на комиссию. Пробует ещё раз, всё равно "бракує коштів". Делит перевод на две части, и все деньги доходят копейка в копейку.
Вопрос: шо це було?

У меня такое ещё в 2021 году было.
Моё решение - оставил на ВсеКарте 1 копейку и тогда все остальные платежи выводятся в 0 без вопросов. То есть:
БЫЛО на счету карты 0.01 грн.
ПРИШЛО на карту 84.66 грн.
Можно вывести 84.66 без вопросов. Или если на карте 0, просто оставьте 1 копейку на счету и выводите на 0.01 грн меньше. Тогда всё идеально фурычит.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 00:14

  Sanyok77 написав:Моё решение - оставил на ВсеКарте 1 копейку и тогда все остальные платежи выводятся в 0 без вопросов. То есть:
БЫЛО на счету карты 0.01 грн.
ПРИШЛО на карту 84.66 грн.
Можно вывести 84.66 без вопросов. Или если на карте 0, просто оставьте 1 копейку на счету и выводите на 0.01 грн меньше. Тогда всё идеально фурычит.
это только в пумбе такая фигня или еще где?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 00:17

flysoulfly тільки в них така уйня, братан
melkh
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