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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 374375376377

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
8
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 10:10

Re: ПУМБ

Подскажите, кто сталкивался: если я оплачиваю товар по олх доставке через юапей, будет ли комиссия банка по кредитной карте всеможу? Оплачивала раньше с дебетной всекарта, то доп комиссии не было. Интересует как по кредитной.есть еще кредитка БВР, может ею лучше оплатить?
Oktawa
 
Повідомлень: 518
З нами з: 08.11.17
Подякував: 490 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 10:20

Oktawa OLX доставка йде не як покупка, а як переказ з МСС 6012. Зазвичай такі операції практично в усіх банків йдуть при оплатою за кредитні або з додатковим комісом, або з вильотом з грейсу, або обидві згадані "опції" в комплексі. Тому для запобігання можливих негараздів кредиткою за кредитні сплачувати OLX доставку не варто ні в якому разі. Платіть дебеткою - це безпечно!
Alien
 
Повідомлень: 1641
З нами з: 12.01.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 452 раз.
 
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2
  #<1 ... 374375376377
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ПУМБ (3762)
22.03.2023 10:20
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