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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 бер, 2023 10:10
Re: ПУМБ
Подскажите, кто сталкивался: если я оплачиваю товар по олх доставке через юапей, будет ли комиссия банка по кредитной карте всеможу? Оплачивала раньше с дебетной всекарта, то доп комиссии не было. Интересует как по кредитной.есть еще кредитка БВР, может ею лучше оплатить?
Додано: Сер 22 бер, 2023 10:20
Oktawa OLX доставка йде не як покупка, а як переказ з МСС 6012. Зазвичай такі операції практично в усіх банків йдуть при оплатою за кредитні або з додатковим комісом, або з вильотом з грейсу, або обидві згадані "опції" в комплексі. Тому для запобігання можливих негараздів кредиткою за кредитні сплачувати OLX доставку не варто ні в якому разі. Платіть дебеткою - це безпечно!
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