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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 бер, 2023 10:10
Подскажите, кто сталкивался: если я оплачиваю товар по олх доставке через юапей, будет ли комиссия банка по кредитной карте всеможу? Оплачивала раньше с дебетной всекарта, то доп комиссии не было. Интересует как по кредитной.есть еще кредитка БВР, может ею лучше оплатить?
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Oktawa
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Додано: Сер 22 бер, 2023 10:20
Oktawa OLX доставка йде не як покупка, а як переказ з МСС 6012. Зазвичай такі операції практично в усіх банків йдуть при оплатою за кредитні або з додатковим комісом, або з вильотом з грейсу, або обидві згадані "опції" в комплексі. Тому для запобігання можливих негараздів кредиткою за кредитні сплачувати OLX доставку не варто ні в якому разі. Платіть дебеткою - це безпечно!
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Alien
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2
Додано: Сер 22 бер, 2023 11:16
Alien написав:Oktawa
OLX доставка йде не як покупка, а як переказ з МСС 6012. Зазвичай такі операції практично в усіх банків йдуть при оплатою за кредитні або з додатковим комісом, або з вильотом з грейсу, або обидві згадані "опції" в комплексі. Тому для запобігання можливих негараздів кредиткою за кредитні сплачувати OLX доставку не варто ні в якому разі. Платіть дебеткою - це безпечно!
А вы не подскажите еще: пополнить наличкой всекарту без комиссии можно только в отделении или есть другие варианты?
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Oktawa
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Додано: Сер 22 бер, 2023 11:30
Oktawa написав:
А вы не подскажите еще: пополнить наличкой всекарту без комиссии можно только в отделении или есть другие варианты?
Термінали,або потягнути Все картою с картки іншого банку
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novichok
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Додано: Сер 22 бер, 2023 11:33
novichok написав: Oktawa написав:
А вы не подскажите еще: пополнить наличкой всекарту без комиссии можно только в отделении или есть другие варианты?
Термінали,або потягнути Все картою с картки іншого банку
Терминалы ПУМБа или можно через приватовский?
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Oktawa
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Додано: Сер 22 бер, 2023 11:43
Oktawa написав: novichok написав: Oktawa написав:
А вы не подскажите еще: пополнить наличкой всекарту без комиссии можно только в отделении или есть другие варианты?
Термінали,або потягнути Все картою с картки іншого банку
Терминалы ПУМБа или можно через приватовский?
Пумб, Ibox, Easypay
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Ferlakur
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Додано: Сер 22 бер, 2023 11:47
Oktawa написав:
или можно через приватовский
Якщо є договір з ПриватБанком - комісія згідно з договором.
Якщо немає договору з ПриватБанком - 2% min 5 грн для карток інших українських банків.
Востаннє редагувалось otshelnick1
в Сер 22 бер, 2023 12:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 бер, 2023 11:57
Alien написав:
Платіть дебеткою - це безпечно!
Якщо закинути із запасом, то і дебетовою не усюди безпечно.Згідно з тарифами БУМБи, я б ні з чого не радив платити на ОЛХ.
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klug
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3
Додано: Сер 22 бер, 2023 12:04
klug написав:
Згідно з тарифами БУМБи, я б ні з чого не радив платити на ОЛХ.
в чому ви бачите ризики?) Я плачу на олх всекартою уже мабуть років 2-3, ніяких прихованих комісій та підводних каменів
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otshelnick1
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