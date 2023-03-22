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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 374375376377

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ПУМБ 3.3 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
8
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 10:10

Re: ПУМБ

Подскажите, кто сталкивался: если я оплачиваю товар по олх доставке через юапей, будет ли комиссия банка по кредитной карте всеможу? Оплачивала раньше с дебетной всекарта, то доп комиссии не было. Интересует как по кредитной.есть еще кредитка БВР, может ею лучше оплатить?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 10:20

Oktawa OLX доставка йде не як покупка, а як переказ з МСС 6012. Зазвичай такі операції практично в усіх банків йдуть при оплатою за кредитні або з додатковим комісом, або з вильотом з грейсу, або обидві згадані "опції" в комплексі. Тому для запобігання можливих негараздів кредиткою за кредитні сплачувати OLX доставку не варто ні в якому разі. Платіть дебеткою - це безпечно!
Alien
 
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2
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:16

  Alien написав:Oktawa OLX доставка йде не як покупка, а як переказ з МСС 6012. Зазвичай такі операції практично в усіх банків йдуть при оплатою за кредитні або з додатковим комісом, або з вильотом з грейсу, або обидві згадані "опції" в комплексі. Тому для запобігання можливих негараздів кредиткою за кредитні сплачувати OLX доставку не варто ні в якому разі. Платіть дебеткою - це безпечно!

А вы не подскажите еще: пополнить наличкой всекарту без комиссии можно только в отделении или есть другие варианты?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:30

  Oktawa написав:А вы не подскажите еще: пополнить наличкой всекарту без комиссии можно только в отделении или есть другие варианты?

Термінали,або потягнути Все картою с картки іншого банку
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:33

  novichok написав:
  Oktawa написав:А вы не подскажите еще: пополнить наличкой всекарту без комиссии можно только в отделении или есть другие варианты?

Термінали,або потягнути Все картою с картки іншого банку

Терминалы ПУМБа или можно через приватовский?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:43

  Oktawa написав:
  novichok написав:
  Oktawa написав:А вы не подскажите еще: пополнить наличкой всекарту без комиссии можно только в отделении или есть другие варианты?

Термінали,або потягнути Все картою с картки іншого банку

Терминалы ПУМБа или можно через приватовский?

Пумб, Ibox, Easypay
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:47

Re: ПУМБ

  Oktawa написав:или можно через приватовский

Якщо є договір з ПриватБанком - комісія згідно з договором.
Якщо немає договору з ПриватБанком - 2% min 5 грн для карток інших українських банків.
Востаннє редагувалось otshelnick1 в Сер 22 бер, 2023 12:13, всього редагувалось 1 раз.
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:57

  Alien написав:Платіть дебеткою - це безпечно!

Якщо закинути із запасом, то і дебетовою не усюди безпечно.Згідно з тарифами БУМБи, я б ні з чого не радив платити на ОЛХ.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 12:04

Re: ПУМБ

  klug написав:Згідно з тарифами БУМБи, я б ні з чого не радив платити на ОЛХ.
в чому ви бачите ризики?) Я плачу на олх всекартою уже мабуть років 2-3, ніяких прихованих комісій та підводних каменів
otshelnick1
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