RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 374375376377

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
8
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 10:10

Re: ПУМБ

Подскажите, кто сталкивался: если я оплачиваю товар по олх доставке через юапей, будет ли комиссия банка по кредитной карте всеможу? Оплачивала раньше с дебетной всекарта, то доп комиссии не было. Интересует как по кредитной.есть еще кредитка БВР, может ею лучше оплатить?
Oktawa
 
Повідомлень: 520
З нами з: 08.11.17
Подякував: 492 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 10:20

Oktawa OLX доставка йде не як покупка, а як переказ з МСС 6012. Зазвичай такі операції практично в усіх банків йдуть при оплатою за кредитні або з додатковим комісом, або з вильотом з грейсу, або обидві згадані "опції" в комплексі. Тому для запобігання можливих негараздів кредиткою за кредитні сплачувати OLX доставку не варто ні в якому разі. Платіть дебеткою - це безпечно!
Alien
 
Повідомлень: 1642
З нами з: 12.01.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:16

  Alien написав:Oktawa OLX доставка йде не як покупка, а як переказ з МСС 6012. Зазвичай такі операції практично в усіх банків йдуть при оплатою за кредитні або з додатковим комісом, або з вильотом з грейсу, або обидві згадані "опції" в комплексі. Тому для запобігання можливих негараздів кредиткою за кредитні сплачувати OLX доставку не варто ні в якому разі. Платіть дебеткою - це безпечно!

А вы не подскажите еще: пополнить наличкой всекарту без комиссии можно только в отделении или есть другие варианты?
Oktawa
 
Повідомлень: 520
З нами з: 08.11.17
Подякував: 492 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:30

  Oktawa написав:А вы не подскажите еще: пополнить наличкой всекарту без комиссии можно только в отделении или есть другие варианты?

Термінали,або потягнути Все картою с картки іншого банку
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2929
З нами з: 31.03.13
Подякував: 19 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:33

  novichok написав:
  Oktawa написав:А вы не подскажите еще: пополнить наличкой всекарту без комиссии можно только в отделении или есть другие варианты?

Термінали,або потягнути Все картою с картки іншого банку

Терминалы ПУМБа или можно через приватовский?
Oktawa
 
Повідомлень: 520
З нами з: 08.11.17
Подякував: 492 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:43

  Oktawa написав:
  novichok написав:
  Oktawa написав:А вы не подскажите еще: пополнить наличкой всекарту без комиссии можно только в отделении или есть другие варианты?

Термінали,або потягнути Все картою с картки іншого банку

Терминалы ПУМБа или можно через приватовский?

Пумб, Ibox, Easypay
Ferlakur
 
Повідомлень: 4385
З нами з: 14.10.08
Подякував: 276 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:47

Re: ПУМБ

  Oktawa написав:или можно через приватовский

Якщо є договір з ПриватБанком - комісія згідно з договором.
Якщо немає договору з ПриватБанком - 2% min 5 грн для карток інших українських банків.
Востаннє редагувалось otshelnick1 в Сер 22 бер, 2023 12:13, всього редагувалось 1 раз.
otshelnick1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37
З нами з: 13.10.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:57

  Alien написав:Платіть дебеткою - це безпечно!

Якщо закинути із запасом, то і дебетовою не усюди безпечно.Згідно з тарифами БУМБи, я б ні з чого не радив платити на ОЛХ.
klug
 
Повідомлень: 8019
З нами з: 18.08.14
Подякував: 340 раз.
Подякували: 1126 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 12:04

Re: ПУМБ

  klug написав:Згідно з тарифами БУМБи, я б ні з чого не радив платити на ОЛХ.
в чому ви бачите ризики?) Я плачу на олх всекартою уже мабуть років 2-3, ніяких прихованих комісій та підводних каменів
otshelnick1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37
З нами з: 13.10.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:27

  otshelnick1 написав:в чому ви бачите ризики?)

Згідно тарифів, Р2Р зовнішнім сервісом (чим, власне, і є "оплата" через ОЛХ) зі ВсеКарти йде з комісією, тому навіть на думку не спадало пробувати її для цього використовувати. Якщо зараз БУМБа не бере комісію за це - добре, але як завтра передумає, то дізнаєтеся Ви про це лише на практиці, бо тарифи для цього йому міняти не знадобиться.
klug
 
Повідомлень: 8019
З нами з: 18.08.14
Подякував: 340 раз.
Подякували: 1126 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 374375376377
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: oblik2008 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (7044)
22.03.2023 14:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.