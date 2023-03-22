klug написав:
Згідно тарифів, Р2Р зовнішнім сервісом (чим, власне, і є "оплата" через ОЛХ) зі ВсеКарти йде з комісією, тому навіть на думку не спадало пробувати її для цього використовувати. Якщо зараз БУМБа не бере комісію за це - добре, але як завтра передумає, то дізнаєтеся Ви про це лише на практиці, бо тарифи для цього йому міняти не знадобиться.
Не сперечатимусь - ви праві що стосується того, що згідно тарифів всекарта вихідне р2р у Пумби чужим сервісом окомішене. Але при усій повазі хочу поставити під сумнів, що OLX-оплата це обов'язково р2р хоча б тому що у того ж OLX є ще й OLX-доставка - а там як мінімум є посередник, який гроші тримає у себе поки отримувач не підтвердить, що з посилкою усе гаразд. Так ззовні операції схожі. Але у пумби в описі різних операцій схожих на р2р зустрічались і с2а, і якщо не помиляюсь р2а, може ще щось. Тобто хочу сказати що може виявитись що Пумба за якимись ознаками може відрізняти суто перекази з картки на картку між фізичними особами від переказів на юридичну особу як посередника в розрахунках і при цьому не застосовувати до таких операцій тарифи як для чистого р2р. Втім це усе лише мої міркування - можу помилятись. Хоча факт лишається фактом - наразі безкоштовність OLX-оплати зі всекарти підтвердили щонайменше двоє форумчан