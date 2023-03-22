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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 бер, 2023 15:08
klug написав: otshelnick1 написав:
в чому ви бачите ризики?)
Згідно тарифів, Р2Р зовнішнім сервісом (чим, власне, і є "оплата" через ОЛХ) зі ВсеКарти йде з комісією, тому навіть на думку не спадало пробувати її для цього використовувати. Якщо зараз БУМБа не бере комісію за це - добре, але як завтра передумає, то дізнаєтеся Ви про це лише на практиці, бо тарифи для цього йому міняти не знадобиться.
Не сперечатимусь - ви праві що стосується того, що згідно тарифів всекарта вихідне р2р у Пумби чужим сервісом окомішене. Але при усій повазі хочу поставити під сумнів, що OLX-оплата це обов'язково р2р хоча б тому що у того ж OLX є ще й OLX-доставка - а там як мінімум є посередник, який гроші тримає у себе поки отримувач не підтвердить, що з посилкою усе гаразд. Так ззовні операції схожі. Але у пумби в описі різних операцій схожих на р2р зустрічались і с2а, і якщо не помиляюсь р2а, може ще щось. Тобто хочу сказати що може виявитись що Пумба за якимись ознаками може відрізняти суто перекази з картки на картку між фізичними особами від переказів на юридичну особу як посередника в розрахунках і при цьому не застосовувати до таких операцій тарифи як для чистого р2р. Втім це усе лише мої міркування - можу помилятись. Хоча факт лишається фактом - наразі безкоштовність OLX-оплати зі всекарти підтвердили щонайменше двоє форумчан
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Додано: Сер 22 бер, 2023 17:00
Alien написав:
Але при усій повазі хочу поставити під сумнів, що OLX-оплата це обов'язково р2р хоча б тому що у того ж OLX є ще й OLX-доставка - а там як мінімум є посередник, який гроші тримає у себе поки отримувач не підтвердить, що з посилкою усе гаразд. Так ззовні операції схожі.
Власне, усі розмови про оплати на ОЛХ - це саме розмови про ОЛХ-доставку, котра і фактично, і юридично (згідно умов надання сервісу) є переказом, а не оплатою. Там не відбувається ніякого с2а, а просто сама операція розтягнута у часі. Крім доставки, на ОЛХ можна оплатити ще просування оголошення, от там уже дійсно чесний еквайринг і питань там не виникає, але маю сумнів, що хоч одне із запитань щодо ОЛХ стосувалося цієї послуги.
Alien написав:
Тобто хочу сказати що може виявитись що Пумба за якимись ознаками може відрізняти суто перекази з картки на картку між фізичними особами від переказів на юридичну особу як посередника в розрахунках і при цьому не застосовувати до таких операцій тарифи як для чистого р2р.
З огляду на увесь попередній досвід обслуговування у ПУМБі, є великі сумніви, що хтось заморочувався і додавав якісь розумні винятки для ОЛХ. Найімовірніше, що банка загалом лояльно ставиться до 6012. Таке буває, а часом і проходить.
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