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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 375376377378 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 44 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 6 2- Погане. Некомпетентне. 11% 5 3- Задовільне. Хотілося б краще. 23% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 34% 15 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 18% 8 Всього голосів : 44 Додано: Сер 22 бер, 2023 15:08 klug написав: otshelnick1 написав: в чому ви бачите ризики?) в чому ви бачите ризики?)

Згідно тарифів, Р2Р зовнішнім сервісом (чим, власне, і є "оплата" через ОЛХ) зі ВсеКарти йде з комісією, тому навіть на думку не спадало пробувати її для цього використовувати. Якщо зараз БУМБа не бере комісію за це - добре, але як завтра передумає, то дізнаєтеся Ви про це лише на практиці, бо тарифи для цього йому міняти не знадобиться. Згідно тарифів, Р2Р зовнішнім сервісом (чим, власне, і є "оплата" через ОЛХ) зі ВсеКарти йде з комісією, тому навіть на думку не спадало пробувати її для цього використовувати. Якщо зараз БУМБа не бере комісію за це - добре, але як завтра передумає, то дізнаєтеся Ви про це лише на практиці, бо тарифи для цього йому міняти не знадобиться.

Не сперечатимусь - ви праві що стосується того, що згідно тарифів всекарта вихідне р2р у Пумби чужим сервісом окомішене. Але при усій повазі хочу поставити під сумнів, що OLX-оплата це обов'язково р2р хоча б тому що у того ж OLX є ще й OLX-доставка - а там як мінімум є посередник, який гроші тримає у себе поки отримувач не підтвердить, що з посилкою усе гаразд. Так ззовні операції схожі. Але у пумби в описі різних операцій схожих на р2р зустрічались і с2а, і якщо не помиляюсь р2а, може ще щось. Тобто хочу сказати що може виявитись що Пумба за якимись ознаками може відрізняти суто перекази з картки на картку між фізичними особами від переказів на юридичну особу як посередника в розрахунках і при цьому не застосовувати до таких операцій тарифи як для чистого р2р. Втім це усе лише мої міркування - можу помилятись. Хоча факт лишається фактом - наразі безкоштовність OLX-оплати зі всекарти підтвердили щонайменше двоє форумчан Не сперечатимусь - ви праві що стосується того, що згідно тарифів всекарта вихідне р2р у Пумби чужим сервісом окомішене. Але при усій повазі хочу поставити під сумнів, що OLX-оплата це обов'язково р2р хоча б тому що у того ж OLX є ще й OLX-доставка - а там як мінімум є посередник, який гроші тримає у себе поки отримувач не підтвердить, що з посилкою усе гаразд. Так ззовні операції схожі. Але у пумби в описі різних операцій схожих на р2р зустрічались і с2а, і якщо не помиляюсь р2а, може ще щось. Тобто хочу сказати що може виявитись що Пумба за якимись ознаками може відрізняти суто перекази з картки на картку між фізичними особами від переказів на юридичну особу як посередника в розрахунках і при цьому не застосовувати до таких операцій тарифи як для чистого р2р. Втім це усе лише мої міркування - можу помилятись. Хоча факт лишається фактом - наразі безкоштовність OLX-оплати зі всекарти підтвердили щонайменше двоє форумчан Alien Повідомлень: 1645 З нами з: 12.01.20 Подякував: 54 раз. Подякували: 452 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 бер, 2023 17:00 Alien написав: Але при усій повазі хочу поставити під сумнів, що OLX-оплата це обов'язково р2р хоча б тому що у того ж OLX є ще й OLX-доставка - а там як мінімум є посередник, який гроші тримає у себе поки отримувач не підтвердить, що з посилкою усе гаразд. Так ззовні операції схожі. Але при усій повазі хочу поставити під сумнів, що OLX-оплата це обов'язково р2р хоча б тому що у того ж OLX є ще й OLX-доставка - а там як мінімум є посередник, який гроші тримає у себе поки отримувач не підтвердить, що з посилкою усе гаразд. Так ззовні операції схожі.

Власне, усі розмови про оплати на ОЛХ - це саме розмови про ОЛХ-доставку, котра і фактично, і юридично (згідно умов надання сервісу) є переказом, а не оплатою. Там не відбувається ніякого с2а, а просто сама операція розтягнута у часі. Крім доставки, на ОЛХ можна оплатити ще просування оголошення, от там уже дійсно чесний еквайринг і питань там не виникає, але маю сумнів, що хоч одне із запитань щодо ОЛХ стосувалося цієї послуги.



Alien написав: Тобто хочу сказати що може виявитись що Пумба за якимись ознаками може відрізняти суто перекази з картки на картку між фізичними особами від переказів на юридичну особу як посередника в розрахунках і при цьому не застосовувати до таких операцій тарифи як для чистого р2р. Тобто хочу сказати що може виявитись що Пумба за якимись ознаками може відрізняти суто перекази з картки на картку між фізичними особами від переказів на юридичну особу як посередника в розрахунках і при цьому не застосовувати до таких операцій тарифи як для чистого р2р.

З огляду на увесь попередній досвід обслуговування у ПУМБі, є великі сумніви, що хтось заморочувався і додавав якісь розумні винятки для ОЛХ. Найімовірніше, що банка загалом лояльно ставиться до 6012. Таке буває, а часом і проходить. Власне, усі розмови про оплати на ОЛХ - це саме розмови про ОЛХ-доставку, котра і фактично, і юридично (згідно умов надання сервісу) є переказом, а не оплатою. Там не відбувається ніякого с2а, а просто сама операція розтягнута у часі. Крім доставки, на ОЛХ можна оплатити ще просування оголошення, от там уже дійсно чесний еквайринг і питань там не виникає, але маю сумнів, що хоч одне із запитань щодо ОЛХ стосувалося цієї послуги.З огляду на увесь попередній досвід обслуговування у ПУМБі, є великі сумніви, що хтось заморочувався і додавав якісь розумні винятки для ОЛХ. Найімовірніше, що банка загалом лояльно ставиться до 6012. Таке буває, а часом і проходить. klug Повідомлень: 8020 З нами з: 18.08.14 Подякував: 340 раз. Подякували: 1126 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 375376377378 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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