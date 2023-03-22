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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 375376377378

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ПУМБ 3.3 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
8
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 15:08

  klug написав:
  otshelnick1 написав:в чому ви бачите ризики?)

Згідно тарифів, Р2Р зовнішнім сервісом (чим, власне, і є "оплата" через ОЛХ) зі ВсеКарти йде з комісією, тому навіть на думку не спадало пробувати її для цього використовувати. Якщо зараз БУМБа не бере комісію за це - добре, але як завтра передумає, то дізнаєтеся Ви про це лише на практиці, бо тарифи для цього йому міняти не знадобиться.

Не сперечатимусь - ви праві що стосується того, що згідно тарифів всекарта вихідне р2р у Пумби чужим сервісом окомішене. Але при усій повазі хочу поставити під сумнів, що OLX-оплата це обов'язково р2р хоча б тому що у того ж OLX є ще й OLX-доставка - а там як мінімум є посередник, який гроші тримає у себе поки отримувач не підтвердить, що з посилкою усе гаразд. Так ззовні операції схожі. Але у пумби в описі різних операцій схожих на р2р зустрічались і с2а, і якщо не помиляюсь р2а, може ще щось. Тобто хочу сказати що може виявитись що Пумба за якимись ознаками може відрізняти суто перекази з картки на картку між фізичними особами від переказів на юридичну особу як посередника в розрахунках і при цьому не застосовувати до таких операцій тарифи як для чистого р2р. Втім це усе лише мої міркування - можу помилятись. Хоча факт лишається фактом - наразі безкоштовність OLX-оплати зі всекарти підтвердили щонайменше двоє форумчан
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 17:00

  Alien написав:Але при усій повазі хочу поставити під сумнів, що OLX-оплата це обов'язково р2р хоча б тому що у того ж OLX є ще й OLX-доставка - а там як мінімум є посередник, який гроші тримає у себе поки отримувач не підтвердить, що з посилкою усе гаразд. Так ззовні операції схожі.

Власне, усі розмови про оплати на ОЛХ - це саме розмови про ОЛХ-доставку, котра і фактично, і юридично (згідно умов надання сервісу) є переказом, а не оплатою. Там не відбувається ніякого с2а, а просто сама операція розтягнута у часі. Крім доставки, на ОЛХ можна оплатити ще просування оголошення, от там уже дійсно чесний еквайринг і питань там не виникає, але маю сумнів, що хоч одне із запитань щодо ОЛХ стосувалося цієї послуги.

  Alien написав:Тобто хочу сказати що може виявитись що Пумба за якимись ознаками може відрізняти суто перекази з картки на картку між фізичними особами від переказів на юридичну особу як посередника в розрахунках і при цьому не застосовувати до таких операцій тарифи як для чистого р2р.

З огляду на увесь попередній досвід обслуговування у ПУМБі, є великі сумніви, що хтось заморочувався і додавав якісь розумні винятки для ОЛХ. Найімовірніше, що банка загалом лояльно ставиться до 6012. Таке буває, а часом і проходить.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 22:47

Pumb - OLX

  klug написав:
  otshelnick1 написав:в чому ви бачите ризики?)

Згідно тарифів, Р2Р зовнішнім сервісом (чим, власне, і є "оплата" через ОЛХ) зі ВсеКарти йде з комісією, тому навіть на думку не спадало пробувати її для цього використовувати. Якщо зараз БУМБа не бере комісію за це - добре, але як завтра передумає, то дізнаєтеся Ви про це лише на практиці, бо тарифи для цього йому міняти не знадобиться.


От я теж ризиків не бачив. Декілька разів взимку сплачував за олх-доставку дебеткою все-карткою, все було без комісу зі сторони банку. А от 19 березня вже побачив "комісія: 5,10 грн".
Єдина відмінність - всі попередні рази заводив на картку точну суму для сплати, а цього разу було більше. І пумба "не погнушалась"...
alibob
 
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