|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 бер, 2023 15:08
klug написав: otshelnick1 написав:
в чому ви бачите ризики?)
Згідно тарифів, Р2Р зовнішнім сервісом (чим, власне, і є "оплата" через ОЛХ) зі ВсеКарти йде з комісією, тому навіть на думку не спадало пробувати її для цього використовувати. Якщо зараз БУМБа не бере комісію за це - добре, але як завтра передумає, то дізнаєтеся Ви про це лише на практиці, бо тарифи для цього йому міняти не знадобиться.
Не сперечатимусь - ви праві що стосується того, що згідно тарифів всекарта вихідне р2р у Пумби чужим сервісом окомішене. Але при усій повазі хочу поставити під сумнів, що OLX-оплата це обов'язково р2р хоча б тому що у того ж OLX є ще й OLX-доставка - а там як мінімум є посередник, який гроші тримає у себе поки отримувач не підтвердить, що з посилкою усе гаразд. Так ззовні операції схожі. Але у пумби в описі різних операцій схожих на р2р зустрічались і с2а, і якщо не помиляюсь р2а, може ще щось. Тобто хочу сказати що може виявитись що Пумба за якимись ознаками може відрізняти суто перекази з картки на картку між фізичними особами від переказів на юридичну особу як посередника в розрахунках і при цьому не застосовувати до таких операцій тарифи як для чистого р2р. Втім це усе лише мої міркування - можу помилятись. Хоча факт лишається фактом - наразі безкоштовність OLX-оплати зі всекарти підтвердили щонайменше двоє форумчан
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1649
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 453 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 22 бер, 2023 17:00
Alien написав:
Але при усій повазі хочу поставити під сумнів, що OLX-оплата це обов'язково р2р хоча б тому що у того ж OLX є ще й OLX-доставка - а там як мінімум є посередник, який гроші тримає у себе поки отримувач не підтвердить, що з посилкою усе гаразд. Так ззовні операції схожі.
Власне, усі розмови про оплати на ОЛХ - це саме розмови про ОЛХ-доставку, котра і фактично, і юридично (згідно умов надання сервісу) є переказом, а не оплатою. Там не відбувається ніякого с2а, а просто сама операція розтягнута у часі. Крім доставки, на ОЛХ можна оплатити ще просування оголошення, от там уже дійсно чесний еквайринг і питань там не виникає, але маю сумнів, що хоч одне із запитань щодо ОЛХ стосувалося цієї послуги.
Alien написав:
Тобто хочу сказати що може виявитись що Пумба за якимись ознаками може відрізняти суто перекази з картки на картку між фізичними особами від переказів на юридичну особу як посередника в розрахунках і при цьому не застосовувати до таких операцій тарифи як для чистого р2р.
З огляду на увесь попередній досвід обслуговування у ПУМБі, є великі сумніви, що хтось заморочувався і додавав якісь розумні винятки для ОЛХ. Найімовірніше, що банка загалом лояльно ставиться до 6012. Таке буває, а часом і проходить.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8020
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 340 раз.
- Подякували: 1126 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 22 бер, 2023 22:47
klug написав: otshelnick1 написав:
в чому ви бачите ризики?)
Згідно тарифів, Р2Р зовнішнім сервісом (чим, власне, і є "оплата" через ОЛХ) зі ВсеКарти йде з комісією, тому навіть на думку не спадало пробувати її для цього використовувати. Якщо зараз БУМБа не бере комісію за це - добре, але як завтра передумає, то дізнаєтеся Ви про це лише на практиці, бо тарифи для цього йому міняти не знадобиться.
От я теж ризиків не бачив. Декілька разів взимку сплачував за олх-доставку дебеткою все-карткою, все було без комісу зі сторони банку. А от 19 березня вже побачив "комісія: 5,10 грн".
Єдина відмінність - всі попередні рази заводив на картку точну суму для сплати, а цього разу було більше. І пумба "не погнушалась"...
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 416
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 22 бер, 2023 23:59
Как сейчас банк считает максимальный обьем в месяц? Переводы с/на депозиты, покупки в магазинах, все движения суммируются, или только переводы по номеру карты, iban?
-
korzviktor20
-
-
- Повідомлень: 146
- З нами з: 12.05.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 бер, 2023 00:57
alibob написав:
А от 19 березня вже побачив "комісія: 5,10 грн
дивно, я оплачував олх доставку 14 березня - не було комісії. А ця сума 5,1 грн. як нарахувалася?
-
otshelnick1
-
-
- Повідомлень: 38
- З нами з: 13.10.22
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 бер, 2023 10:21
Подскажите, ограничение в снятие 100 тыс грн в день расспостраняется на 1 клиента или на 1 карту?
Если у меня 2 карты (под разные счета) - могу ли я снять например 100+100 тыс в день или только 100?
-
Sergion
-
-
- Повідомлень: 622
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 бер, 2023 10:26
Sergion написав:Подскажите, ограничение в снятие 100 тыс грн в день расспостраняется на 1 клиента или на 1 карту?
Если у меня 2 карты (под разные счета) - могу ли я снять например 100+100 тыс в день или только 100?
На клієнта. Тільки 100к
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 709
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 бер, 2023 10:41
В какой день нужно открыть "Сталевый" на год, чтобы получить деньги 29.03.2024?
Интересует из практики, как эти 367 дней считаются.
Востаннє редагувалось ramzes4
в Чет 23 бер, 2023 10:51, всього редагувалось 1 раз.
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 945
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 2177 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 23 бер, 2023 10:49
Очередное понижение ставок: Вільний 5%, Спокійний 10%.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4386
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 276 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 бер, 2023 11:18
Ferlakur написав:
Очередное понижение ставок: Вільний 5%, Спокійний 10%.
Спокійний ще з вівторка 10%.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 642
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|