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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 376377378379

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
8
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 11:27

  otshelnick1 написав:
  alibob написав:А от 19 березня вже побачив "комісія: 5,10 грн
дивно, я оплачував олх доставку 14 березня - не було комісії. А ця сума 5,1 грн. як нарахувалася?


Пів відсотка, сума 1020 грн.
Просто написано "комісія: 5,10 грн"
alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:59

Re: ПУМБ

  korzviktor20 написав:Как сейчас банк считает максимальный обьем в месяц? Переводы с/на депозиты, покупки в магазинах, все движения суммируются, или только переводы по номеру карты, iban?

Вітаємо!
Який саме ліміт Вас цікавить?
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:25

  korzviktor20 написав:Как сейчас банк считает максимальный обьем в месяц? Переводы с/на депозиты, покупки в магазинах, все движения суммируются, или только переводы по номеру карты, iban?


до анальнофинмоновых кар?
как и всгда - в зачет только анон: то есть нал и p2p
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 15:21

Re: ПУМБ

Панове, підкажіть як фізичній особі оплатити автомобіль з Китаю? Продавець висилає інвойс в доларах наприклад. У людини на рахунку гривня.
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 16:14

  cohan написав:
  korzviktor20 написав:Как сейчас банк считает максимальный обьем в месяц? Переводы с/на депозиты, покупки в магазинах, все движения суммируются, или только переводы по номеру карты, iban?


до анальнофинмоновых кар?
как и всгда - в зачет только анон: то есть нал и p2p

Тут много пишут про неадекват в финмоне пумбы.Хочется не придумывать велосипед.Шо исчо учитывают?
korzviktor20
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ПУМБ (3785)
23.03.2023 16:14
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