|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 бер, 2023 11:27
otshelnick1 написав: alibob написав:
А от 19 березня вже побачив "комісія: 5,10 грн
дивно, я оплачував олх доставку 14 березня - не було комісії. А ця сума 5,1 грн. як нарахувалася?
Пів відсотка, сума 1020 грн.
Просто написано "комісія: 5,10 грн"
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 416
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 23 бер, 2023 12:59
korzviktor20 написав:
Как сейчас банк считает максимальный обьем в месяц? Переводы с/на депозиты, покупки в магазинах, все движения суммируются, или только переводы по номеру карты, iban?
Вітаємо!
Який саме ліміт Вас цікавить?
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2980
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 189 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 23 бер, 2023 13:25
korzviktor20 написав:
Как сейчас банк считает максимальный обьем в месяц? Переводы с/на депозиты, покупки в магазинах, все движения суммируются, или только переводы по номеру карты, iban?
до анальнофинмоновых кар?
как и всгда - в зачет только анон: то есть нал и p2p
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5447
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 453 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 бер, 2023 15:21
Панове, підкажіть як фізичній особі оплатити автомобіль з Китаю? Продавець висилає інвойс в доларах наприклад. У людини на рахунку гривня.
-
Andey
-
-
- Повідомлень: 1224
- З нами з: 18.02.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 бер, 2023 16:14
cohan написав: korzviktor20 написав:
Как сейчас банк считает максимальный обьем в месяц? Переводы с/на депозиты, покупки в магазинах, все движения суммируются, или только переводы по номеру карты, iban?
до анальнофинмоновых кар?
как и всгда - в зачет только анон: то есть нал и p2p
Тут много пишут про неадекват в финмоне пумбы.Хочется не придумывать велосипед.Шо исчо учитывают?
-
korzviktor20
-
-
- Повідомлень: 147
- З нами з: 12.05.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 бер, 2023 19:33
Andey написав:
Панове, підкажіть як фізичній особі оплатити автомобіль з Китаю? Продавець висилає інвойс в доларах наприклад. У людини на рахунку гривня.
сымаешь гривню
в обменке Гарант меняешь на долар
ложишь долар
и SWIFT переводишь доллар по Украине, звисно если ФИО получателя (продавца) совпадает с именем отправителя (покупателя)
ну или везете доллар в польшу и там по нормальному в Китай отправляете от кого угодно кому угодно
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5447
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 453 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|