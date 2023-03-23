Раніше був інший номер телефону? У моєї доньки щось подібне було. Завітала в відділення і там якось вирішили проблему.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 бер, 2023 22:15
Раніше був інший номер телефону? У моєї доньки щось подібне було. Завітала в відділення і там якось вирішили проблему.
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